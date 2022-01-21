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Компании Google грозит очередной штраф до 4 млн рублей

В декабре прошлого года за неудаление запрещённого в РФ контента суд оштрафовал американскую корпорацию на более чем 7,2 миллиарда рублей.

21 января, 14:22
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Компанию Google вновь могут оштрафовать на сумму до четырёх миллионов рублей за отказ удалить запрещённый в России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.

"Поступил административный материал, возбуждённый на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации). Судебное заседание назначено на 17 февраля на 10:00", — сказали в инстанции.

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Напомним, с начала 2021 года в отношении владельца YouTube было составлено 16 протоколов об административных нарушениях. Как указали в Роскомнадзоре, видеохостинг неоднократно отказывался выполнять требования по удалению запрещённого в России контента. В конце декабря Google погасил штрафы на 8,5 миллиона рублей. Согласно базе ФССП, за американской компанией числилась только одна задолженность, по которой ещё ведётся дело.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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