Компании Google грозит очередной штраф до 4 млн рублей
В декабре прошлого года за неудаление запрещённого в РФ контента суд оштрафовал американскую корпорацию на более чем 7,2 миллиарда рублей.
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Компанию Google вновь могут оштрафовать на сумму до четырёх миллионов рублей за отказ удалить запрещённый в России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.
"Поступил административный материал, возбуждённый на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации). Судебное заседание назначено на 17 февраля на 10:00", — сказали в инстанции.
Напомним, с начала 2021 года в отношении владельца YouTube было составлено 16 протоколов об административных нарушениях. Как указали в Роскомнадзоре, видеохостинг неоднократно отказывался выполнять требования по удалению запрещённого в России контента. В конце декабря Google погасил штрафы на 8,5 миллиона рублей. Согласно базе ФССП, за американской компанией числилась только одна задолженность, по которой ещё ведётся дело.
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