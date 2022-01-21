Компании Google грозит очередной штраф до 4 млн рублей

Компанию Google вновь могут оштрафовать на сумму до четырёх миллионов рублей за отказ удалить запрещённый в России контент. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Таганского районного суда Москвы.

"Поступил административный материал, возбуждённый на основании протокола об административных правонарушениях, составленного Роскомнадзором, в отношении Google LLC по части 2 статьи 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена законодательством Российской Федерации). Судебное заседание назначено на 17 февраля на 10:00", — сказали в инстанции.