Сенатор Косачёв: США не удалось сделать "агрессию РФ против Украины" главной темой встречи

В ходе переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена американская сторона пыталась навязать сценарий, по которому главными на встрече стали бы вопросы "российской агрессии против Украины", а все прочие темы остались бы вторичными. Таким мнением поделился вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Как известно, к этим переговорам стороны подошли, я бы сказал, в разных реальностях: Россия предельно конкретно поставила вопрос о гарантиях безопасности, без которых фактически невозможно никакое из нынешних спорных досье, включая украинское. Американская же сторона всеми средствами демонстрировала, что объединённый Запад занят исключительно попытками остановить "российскую агрессию против Украины", считая все прочие вопросы вторичными", — написал парламентарий в "Фейсбуке".

По его словам, высказывания Лаврова после переговоров указывали на то, что США пытались навязать именно этот сценарий, однако всё же удалось выйти на разговор на более важные темы. В частности, подчеркнул Косачёв, затронули обещание Вашингтона передать Москве письменный ответ на предложения по гарантиям безопасности, содержание которого "в определённой мере можно предсказать уже сегодня".

"Однако то, что сегодня звучит вслух, чаще имеет агитационно-пропагандистский характер и противоречит и реалиям, и фундаментальным документам в сфере европейской безопасности. Поэтому посмотрим, что именно напишут на бумаге — здесь уже откровенно увиливать не получится", — подчеркнул Косачёв.