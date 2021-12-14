8 вещей, о которых стюардессы никогда не расскажут пассажирам За разглашение этих данных их могут уволить, а в некоторых случаях даже посадить в тюрьму. 13 декабря, 21:40 Фото © Shutterstock

Переговоры экипажа

У экипажа есть кодовые слова, непонятные постороннему уху. Если пассажир слышит слово "кросс-чек", значит, на самолёте идёт перекрёстный контроль. Члены экипажа обязаны следить за действиями друг друга, чтобы исключить ошибки, импульсивные решения и любые недоработки. Команда "Бортпроводникам занять места для перевода селекторов" обычно звучит перед взлётом и после посадки.

Перед взлётом рычаги на двери переводятся в положение Armed, чтобы в случае открытия автоматически выкидывался аварийный трап. После посадки рычаги переводят в положение Disarmed, при котором спасательный трап не активируется. Главное правило: при запущенных двигателях трап должен быть наготове на случай эвакуации. В аэропорту эта опция отключается, потому что собирать трап хлопотно и накладно для авиакомпании.

Словосочетание "стерильная кабина" не имеет никакого отношения к санитарным мерам. Это значит, что до набора определённой высоты пилотам запрещено отвлекаться на контакты с бортпроводниками, на общение друг с другом. Звуковой сигнал "бип" сигнализирует, что можно немного расслабиться, выпить чаю, перекинуться парой слов.

У пилотов и пассажиров разная еда

Обед пилота. Фото © Shutterstock

В романе Артура Хейли "На грани катастрофы" описана ситуация, когда пилотам предложили то же блюдо, что и остальным пассажирам. Все получили пищевое отравление разной степени тяжести, но самое главное — оба лётчика потеряли сознание. И это едва не обернулось катастрофой. Чтобы избежать форс-мажоров, в современных самолётах пилоты получают специальное питание, которое тщательно проверяется. Более того, содержимое спецпайка первого и второго пилота разное.

Это подстраховка на случай, если по чьему-то недосмотру в одной коробке окажется некачественная пища. Также из меню пилотов исключаются капуста, мясо водоплавающих птиц и бобы, так как они относятся к трудноперевариваемым продуктам. К тому же лётчики никогда не принимают пищу одновременно. В отличие от экономического класса, в котором у пассажиров часто бывает только вода, еда у пилотов есть всегда, даже во время выполнения коротких рейсов.

От разгерметизации можно погибнуть

Кислородная маска. Фото © Shutterstock

На случай нештатных ситуаций каждому пассажиру полагается кислородная маска. В случае разгерметизации салона у пассажира в запасе 15–30 секунд, чтобы надеть маску, потому что потом есть риск потерять сознание, а в случае продолжительного кислородного голодания начнут отмирать клетки головного мозга. В апреле 2018 года на борту самолёта компании Southwest Airlines произошла разгерметизация салона, из-за чего погибла одна пассажирка. Такие случаи редки, но всё же надо это иметь в виду.

Уход на второй круг — это не всегда безопасно

Это штатная ситуация, о которой бортпроводник даже не обязан информировать пассажиров. Такой манёвр, при котором пилот решает уйти на второй круг на высоте 30–60 метров, обычно применяют из-за погодных условий. Например, если резко изменилось направление ветра и его скорость. Также высота или скорость авиалайнера могут не соответствовать критериям стабилизированного захода на посадку, и это требует манёвра. Но если бортпроводники просят упереться головой в спинку сиденья и громко говорят фразу "Пригнитесь, пригнитесь!", значит, ситуация находится на грани, лётчики собираются совершать жёсткую посадку.

Турбулентность может быть опасной

Турбулентность. Фото © Shutterstock

Турбулентность (или болтанка, как её называют профи) — частое явление в авиации. Обычно тряска случается, если самолёт попадает под воздействие разнонаправленных воздушных потоков. Иногда это происходит при прохождении грозовых туч или кучевых облаков. Но это редкий случай — кучевые облака пилот может отследить и обойти. Метеорадары на современных воздушных судах позволяют предугадывать турбулентность и показывают степень её интенсивности. В целом она даже не рассматривается в качестве нештатной ситуации. Чаще всего самолёты разбиваются при взлёте и во время посадки. Турбулентность опасна в первую очередь для пассажиров с сердечно-сосудистыми заболеваниями и для беременных в первом (с 1-й по 13-ю неделю) и третьем триместре (с 28-й по 40-ю неделю) беременности.

Список секретных фраз, которые не сулят ничего хорошего

Чтобы оповестить наземные службы о поломке на борту, напрямую связанной с системами авиалайнера, пилоты используют код 7700. Услышать фрагменты переговоров с этим кодом можно во время посещения туалета в передней части самолёта — воздушную уборную и кабину лётчиков разделяет тонкая перегородка, сквозь которую легко проникает звук. Если секретный код произнесён, то нужно немедленно сообщить об этом бортпроводникам, а затем вернуться на место и пристегнуть ремни. Код 7600 тоже не сулит ничего хорошего. Он означает, что по каким-то причинам экипаж потерял связь с наземными службами и, скорее всего, будет садиться на ощупь. Обычно в случае посадки на воду пилоты передают диспетчерам и кабинному экипажу слово "дитч", которое буквально означает, что самолёт вот-вот коснётся воды.

В топе самых страшных секретных слов лётчиков — код 7500. Он означает, что самолёт угнали или пытаются угнать неизвестные люди. Каждое из этих слов командир корабля может поменять непосредственно перед вылетом. Кстати, пассажиров часто называют словом "пакс" (англ. — pax) от слова package — "посылка". Если на борту перевозят мёртвого пассажира, то экипаж использует слово hum.

Пилот самолёта. Фото © Shutterstock

Чёрный ящик не похож на ящик

Многие мифы и предубеждения о гражданской авиации идут из кинематографа. Так, в некоторых фильмах можно встретить сцену, где спасатели сокрушаются, что чёрный ящик уничтожен, а значит, всей правды о крушении самолёта теперь не узнать. На самом деле бортовые самописцы делаются из нескольких сплавов крепких металлов. Уничтожить их практически невозможно, а самой частой причиной невозможности расшифровать их становится обычная потеря на глубине.

В истории гражданской авиации известно всего несколько катастроф, обстоятельства которых восстанавливались без бортового самописца. По форме он представляет собой не ящик, а сферу или цилиндр, на котором крупными буквами написано: Flight Recorder — Do Not Open. Окрашен самописец в ярко-оранжевый цвет, чтобы его можно было отыскать среди обломков. Если самолёт упадёт в воду, то на чёрном ящике включается маячок, по которому его и можно найти.

У стюардесс есть электрошокеры

Бортпроводникам некоторых компаний разрешается применять по отношению к пассажирам электрошокер. Это касается особенно буйных путешественников, решивших выяснить отношения с пассажирами или членами кабинного экипажа. Также все бортпроводники проходят специальную подготовку. В 2016 году использовать тейзеры стала авиакомпания Korean Airlines. Это случилось после того, как поп-звезда 80-х Ричард Маркс был вынужден усмирить агрессивного пассажира. В декабре 2021 года президент России Владимир Путин разрешил применять к авиадебоширам спецсредства. Теперь при возникновении чрезвычайной ситуации буйных пассажиров ожидает разряд в пару тысяч вольт.

Авторы Евгений Самарин Евгений Жуков