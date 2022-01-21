Регистратор заснял, как водитель BMW сбил семью с 6-летним ребёнком на переходе в Кирове

Как видно на кадрах с регистратора, водитель переместился в свободный правый ряд дороги, в то время как в левом несколько машин ожидали зелёного сигнала светофора. Мужчина с тростью, ребёнок и женщина начали переходить дорогу на разрешающий сигнал, однако не успели перейти до момента, как для них загорелся красный. Именно в этот момент водитель иномарки, уже набравшей скорость, пересёк пешеходный переход, проехав на зелёный, и сбил людей.