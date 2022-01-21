Регистратор заснял, как водитель BMW сбил семью с 6-летним ребёнком на переходе в Кирове
Автомобилист двигался на зелёный сигнал светофора, но ему всё равно может грозить уголовное дело.
Момент наезда © Telegram-канал SHOT
В Кирове водитель BMW сбил семью с шестилетним ребёнком на пешеходном переходе © Telegram-канал SHOT
В центре Кирова водитель BMW сбил на пешеходном переходе семью с шестилетним ребёнком. Всех троих пострадавших, включая несовершеннолетнего, доставили в больницу. Теперь в истории разбирается полиция, сообщает телеграм-канал SHOT.
Как видно на кадрах с регистратора, водитель переместился в свободный правый ряд дороги, в то время как в левом несколько машин ожидали зелёного сигнала светофора. Мужчина с тростью, ребёнок и женщина начали переходить дорогу на разрешающий сигнал, однако не успели перейти до момента, как для них загорелся красный. Именно в этот момент водитель иномарки, уже набравшей скорость, пересёк пешеходный переход, проехав на зелёный, и сбил людей.
После случившегося он вышел из машины, чтобы помочь пострадавшим. Сам автомобилист считает себя невиновным, ведь он ехал на разрешающий сигнал. Сейчас правоохранители решают, возбуждать ли уголовное дело. Всё будет зависеть от тяжести травм пострадавших.
Ранее Лайф рассказывал, как житель Хасавюрта сбил инспектора ДПС и попытался сбежать. Мы также публиковали видео момента наезда. Правоохранителя после происшествия госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами рук и ног.
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