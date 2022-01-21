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ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл"

Препарат представляет собой эмульсию для внутримышечного введения, объём одной дозы — 0,5 миллилитра.

21 января, 14:42
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку в Министерство здравоохранения РФ на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл". Это следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

Вводить препарат предлагается внутривенно, объём одной дозы составляет 0,5 миллилитра. Срок годности вакцины — шесть месяцев.

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Ранее Лайф сообщал, что Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В частности, не следует прививаться при аллергии, а также при гиперчувствительности к компонентам препарата.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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