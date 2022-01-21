ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл"

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку в Министерство здравоохранения РФ на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл". Это следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

Ранее Лайф сообщал, что Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В частности, не следует прививаться при аллергии, а также при гиперчувствительности к компонентам препарата.