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Опубликовано 21 января 2022, 14:42

ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл"

Фото © Pexels

Фото © Pexels

Это эмульсия для внутримышечного введения, одна доза препарата составляет 0,5 миллилитра.

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку в Министерство здравоохранения РФ на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл". Это следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.

Вводить препарат предлагается внутривенно, объём одной дозы составляет 0,5 миллилитра. Срок годности вакцины — шесть месяцев.

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Ранее Лайф сообщал, что Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В частности, не следует прививаться при аллергии, а также при гиперчувствительности к компонентам препарата.

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Артур Лапсаков
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