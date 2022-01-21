ФМБА подало заявку в Минздрав на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл"
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Это эмульсия для внутримышечного введения, одна доза препарата составляет 0,5 миллилитра.
Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) подал заявку в Министерство здравоохранения РФ на регистрацию вакцины от ковида "Конвасэл". Это следует из данных Государственного реестра лекарственных средств.
Вводить препарат предлагается внутривенно, объём одной дозы составляет 0,5 миллилитра. Срок годности вакцины — шесть месяцев.
Ранее Лайф сообщал, что Минздрав РФ утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса. В частности, не следует прививаться при аллергии, а также при гиперчувствительности к компонентам препарата.