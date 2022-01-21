Голикова: Полную вакцинацию от ковида в России прошло более 78 млн человек
Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 64,4%, заметила вице-премьер.
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На сегодняшний день в России полный курс вакцинации от коронавируса завершили более 78 миллионов раз, первый компонент поставили почти 82 миллиона раз. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз", — сказала она.
Уровень коллективного иммунитета в стране составляет 64,4%, добавила вице-премьер.
Ранее Лайф рассказывал, что эксперты "Роскачества" проверили эффективность медицинских масок против вирусов. Все изделия оказались безопасными. Они не содержат формальдегида, ацетальдегида, ацетона, метанола, а также показали удовлетворительные результаты по показателям микробной чистоты.
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