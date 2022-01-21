Биатлонистка Нигматуллина стала десятой в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира

Победительницей стала Жустин Брезаз-Буше, которая с одним промахом привезла более 50 секунд своей подруге по команде Жульи Симон, ставшей второй. Третье место — у представительницы Швеции Моны Брурссон, которая допустила два промаха.

Что касается россиянок, то не получилось у них показать себя сегодня не только на дистанции, но и на огневом рубеже. Лучшей из наших стала Ульяна Нигматуллина, которая закончила гонку на десятом месте. Валерия Васнецова допустила семь промахов и уступила более семи минут победительницам, остановившись на 63-м месте. Ирина Казакевич допустила шесть ошибок на стрельбище, заняв по итогам гонки 65-е место. Добавим, что участие в гонке не принимали Кристина Резцова, Светлана Миронова и Анастасия Шевченко.