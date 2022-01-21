СК предъявил обвинение трём участницам фотосессии у Московской соборной мечети

Трём участницам фотосъёмки у Московской соборной мечети предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих. Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по столице.

"Предъявлено обвинение трём фигурантам 19, 20 и 40 лет в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", — сказано в релизе.

Уточняется, что личности и местонахождение подозреваемых установлены, по местам их проживания проведены обыски. Также изъяты мобильные устройства, "на которых зафиксированы их противоправные действия".

"Следствием установлено, что обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации", — уточнили в пресс-службе.