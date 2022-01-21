СК предъявил обвинение трём участницам фотосессии у Московской соборной мечети
Уточняется, что "обвиняемые заранее спланировали совершение преступления". В квартирах, где девушки проживают, проведены обыски.
Скриншот © Telegram / SHOT
Трём участницам фотосъёмки у Московской соборной мечети предъявили обвинение в оскорблении чувств верующих. Об этом говорится на сайте ГСУ СК России по столице.
"Предъявлено обвинение трём фигурантам 19, 20 и 40 лет в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 148 УК РФ (нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершённые в целях оскорбления религиозных чувств верующих)", — сказано в релизе.
Уточняется, что личности и местонахождение подозреваемых установлены, по местам их проживания проведены обыски. Также изъяты мобильные устройства, "на которых зафиксированы их противоправные действия".
"Следствием установлено, что обвиняемые заранее спланировали совершение преступления, целью которого было распространение материала среди большого круга лиц и получение большой огласки в социальных сетях и средствах массовой информации", — уточнили в пресс-службе.
Также отмечается, что "в оправдание своих действий перед общественностью" нарушительницы опубликовали в Сети фото "под видом примера негативного контента", однако благодаря переписке удалось установить, что "целью было введение аудитории в заблуждение и получение большого числа подписчиков".
Напомним, инста-блогерша в балаклаве и чулках сфотографировалась на фоне Московской соборной мечети. Позже объявилась автор ролика, на котором была запечатлена вся эта сцена, она объяснила, что якобы пыталась отговорить девушку от откровенной фотосессии. Однако запись с камер видеонаблюдения, которая оказалась в распоряжении Лайфа, говорила об обратном. Адвокат Александра Гудименко считает, что модели может грозить реальный срок. По факту оскорбления чувств верующих было возбуждено уголовное дело.
Лента новостей
Путин заявил Ниинистё, что Киев упорно уклоняется от выполнения Минских соглашений
сегодня в 11:06
Кардиологи выяснили, как просмотр ТВ связан с образованием смертельных тромбов
сегодня в 11:05
ФАС подготовила поправки об изъятии акций стратегических предприятий, купленных незаконно, у иностранцев
сегодня в 10:57
Комментариев: 0