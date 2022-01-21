Российская автогонщица проехала 7 тысяч километров на "Дакаре" со сломанной рукой
Несмотря на травму, она уже планирует принять участие в ралли-рейде "Шёлковый путь", который пройдёт летом.
Мария Опарина. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Российская автогонщица Мария Опарина сумела стать настоящей героиней ралли-рейда "Дакар", преодолев семь тысяч километров с переломом руки. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
"Ударилась машина об дюну, и так я получила повреждение руки. В двух местах ее сломала. Ортопеды из числа организаторов сказали, если не будет никакого дискомфорта можешь ехать дальше. Пару дней еще потом подрабатывали гипс, подрезали его, рулила двумя руками, но, естественно, большая нагрузка приходилась на правую руку", — поведала Опарина.
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Примечательно, что Опарина — первая российская автогонщица, которая приняла участие в классе мотовездехов. Ещё в Санкт-Петербурге механики полностью разобрали её транспортное средство и буквально собрали заново. Любопытно и то, что несмотря на травму, Опарина уже планирует принять участие в ралли-рейде "Шёлковый путь", который состоится летом этого года.
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