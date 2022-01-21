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Путин заявил Ниинистё, что Киев упорно уклоняется от выполнения Минских соглашений

В частности, российский лидер заметил, что Незалежная не налаживает прямой диалог с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса.

21 января, 11:06
<p>Владимир Путин и Саули Ниинистё по окончании российско-финляндских переговоров в 2019 году © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61349/photos/60461" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Владимир Путин и Саули Ниинистё по окончании российско-финляндских переговоров в 2019 году © Kremlin.ru

Украина упорно уклоняется от выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с лидером Финляндии Саули Ниинистё.

"Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса", — сказал глава российского государства, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Лавров: Россия не против участия США в мирном урегулировании на Украине

Лавров: Россия не против участия США в мирном урегулировании на Украине

Стороны также подтвердили важность последовательной и полной реализации Минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования внутриукраинского конфликта.

А ранее министр иностранных дел Сергей Лавров призвал ФРГ повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений. Этот вопрос глава российского МИД обсуждал с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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