Путин заявил Ниинистё, что Киев упорно уклоняется от выполнения Минских соглашений

Украина упорно уклоняется от выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с лидером Финляндии Саули Ниинистё.

"Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса", — сказал глава российского государства, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.

Стороны также подтвердили важность последовательной и полной реализации Минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования внутриукраинского конфликта.