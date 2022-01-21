Путин заявил Ниинистё, что Киев упорно уклоняется от выполнения Минских соглашений
В частности, российский лидер заметил, что Незалежная не налаживает прямой диалог с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса.
Владимир Путин и Саули Ниинистё по окончании российско-финляндских переговоров в 2019 году © Kremlin.ru
Украина упорно уклоняется от выполнения Минских соглашений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе беседы с лидером Финляндии Саули Ниинистё.
"Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским соглашениям, предусматривающих, в частности, налаживание прямого диалога с Донецком и Луганском и конституционное оформление особого статуса Донбасса", — сказал глава российского государства, чьи слова приводит пресс-служба Кремля.
Стороны также подтвердили важность последовательной и полной реализации Минского комплекса мер 2015 года как безальтернативной основы урегулирования внутриукраинского конфликта.
А ранее министр иностранных дел Сергей Лавров призвал ФРГ повлиять на Украину для выполнения Минских соглашений. Этот вопрос глава российского МИД обсуждал с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок.
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