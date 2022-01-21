В Подмосковье сотрудница банка помешала мошенникам обокрасть пенсионера на 800 тысяч

В подмосковной Лобне сотрудница банка раскрыла мошенников и помешала им обокрасть пенсионера на 800 тысяч рублей. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Мужчина пришёл в банк и попросила девушку снять с его счёта все накопленные сбережения. Вместе с тем дедушка рассказал, что его дочь сбила на машине человека. Теперь же, чтобы этот вопрос "решить", должна заплатить следователям миллион рублей. Сотрудница банка, услышав эту историю, узнала в ней мошенническую схему. В результате не позволила старику обналичить средства и отправила домой. Сама же вызвала полицейских к нему на квартиру.

Правоохранители прибыли по вызову и пообщались с мужчиной. Затем договорились встретиться с дамой, которая позвонила пенсионеру и представилась его дочерью, чтобы передать деньги. В результате "дочь" задержали.

При этом отмечается, что подозреваемая прилетела в Россию всего неделю назад из Египта. По прибытии в Москву стала искать работу. Тогда знакомый предложил подработать "денежным курьером". Так, если бы она доставила эти 800 тысяч рублей до назначенной точки, получила бы 20 тысяч рублей. В настоящий момент полицейские ищут организаторов мошеннической схемы.