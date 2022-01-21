США в 2021-м стали крупнейшим импортёром российского мороженого

По итогам 2021 года США стали крупнейшим потребителем российского мороженого. Об этом сообщает пресс-служба "Агроэкспорта".

По данным центра, в прошлом году американцы импортировали 10,6 тысячи тонн мороженого, произведённого в России, что в 2,8 раза больше, чем годом ранее. Стоимость поставок выросла в 3,1 раза — до $28,7 миллиона.

Всего Россия экспортировала 32,8 тысячи тонн десерта на сумму $84,5 миллиона — это больше, чем в 2020-м, на 26,5% и 49,8% соответственно.

С места лидера по закупкам США сместили Казахстан, который опустился на второе место. В натуральном выражении экспорт мороженого на рынок республики снизился на 12,2% — до 9,6 тысячи тонн, а по стоимости увеличился на 10,6% — до $21,5 миллиона. Третье место по-прежнему занимает Монголия.

Всего в 2021 году российское мороженое поставлялось в 20 стран мира.