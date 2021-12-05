Какими были советское молоко в треугольном пакете, сырок "Дружба" и мороженое из ГУМа Оглавление Сырок "Дружба" Пломбир Индийский кофе и чай "со слоном" Шпроты Мармелад "Лимонные дольки" Майонез Подсолнечное масло Самые вкусные и натуральные продукты из СССР 160994 160994 Фото © ТАСС / Овчинников Александр

Несмотря на то, что население в СССР жило небогато, за качеством продуктов в магазинах власти следили. Вы удивитесь, но связано это было с особым пониманием науки евгеники, которую советские учёные воспринимали иначе. В Европе и в США евгенику понимали как очищение стран от больных и увечных. И только в СССР улучшали качество населения методом оздоровления: физкультурой, ежегодными медосмотрами, прививками, достаточным и качественным питанием. Только в СССР был основан Институт питания при Академии наук, появились такие дисциплины, как "Гигиена питания", "Витаминология", и были разработаны физиологические нормы питания. Поэтому немудрено, что при некоторой скудности рациона питание было сбалансированным (вспомните знаменитое советское выражение: "Салатик, первое и второе") и натуральным.

Сырок "Дружба"

Фото © ТАСС / Бушухин Валерий

Самые тёплые воспоминания у жителей СССР связаны с молочной продукцией. Молоко в треугольных пакетах, "Снежок" в пол-литровых бутылках с синими крышечками из фольги, кефир, сметана на розлив — всё было свежим и натуральным. Товар разбирался очень быстро, и вечером прилавки молочных отделов пустели. Но почти всегда на полках оставался сырок "Дружба". Если тогда детей спрашивали, какой он на вкус, они вежливо пожимали плечами: "Ну, он такой..." Кто бы мог подумать, что спустя годы эти повзрослевшие ребята будут вспоминать о сырке с ностальгией.

Вкус у "Дружбы" действительно был недетским. Сырок готовился по советскому ГОСТу, разработанному в 1964 году в лаборатории Московского завода плавленых сыров. Согласно распространённой легенде, сделано это было для рациона космонавтов, которые должны были войти в первую марсианскую экспедицию. В состав "Дружбы" входили сыры высшего качества, сливочное масло, сухое молоко и сливки. Ингредиенты смешивали, плавили, разливали по формочкам и заворачивали в фольгу. Незабываемый вкус продукту придавали натуральные специи. Недаром сырок пользовался спросом в качестве закуски.

Пломбир

Фото © ТАСС / Пахомова Людмила

Лучшим советским мороженым был пломбир. Вообще, мороженое (любое) пользовалось у советских людей особой любовью. Тогда считали, что один стаканчик пломбира равен хорошей котлете: и по калориям, и по содержанию белка. Поэтому мороженое покупали всегда и везде, и очереди за ним никогда не иссякали. Если мороженое заканчивалось, очередь терпеливо ожидала, когда продавщица сходит за очередным ящиком.

Мороженое продавали не только в киосках или в кафе-мороженое, но и на улице. Продавцы в белых халатах стояли в жару в парках, на перекрёстках, в местах скопления людей. Как бы ни изгалялись сейчас производители этого продукта, достичь вкуса советского пломбира им так и не удалось. А секрет был в натуральности мороженого: в состав пломбира входили только яичные желтки, сливки 35-процентной жирности, сахар и ванилин. Даже вафельный стаканчик был совершенно другим по вкусу. Да, сейчас есть чёрное мороженое, мороженое с пеплом и с алкоголем. Но нет мороженого из СССР.

Особой популярностью пользовались у детей и молодёжи кафе-мороженое. Шарики пломбира там подавали с разными начинками — от шоколада до орехов и варенья. А вот фруктовых наполнителей не было. Самым вкусным мороженым в стране был пломбир в ГУМе. В центре Страны Советов всегда стояла очередь за мороженым. Поговаривали, что рецепт гумовского пломбира содержит какой-то секретный ингредиент, но какой — никто не знал.

Индийский кофе и чай "со слоном"

Фото © ТАСС / Валентин Кунов

Заваривая в маленьких фарфоровых заварниках чай "со слоном", советские люди понятия не имели, что являются потребителями самого лучшего индийского чая сорта джарджилинг. Доля джарджилинга составляла от 15 до 33% (в зависимости от производителя). А сам чай выпускался на чаеразвесочных фабриках Иркутска, Москвы и Одессы. Никто тогда не знал, что этот чай станет символом эпохи. Он выпускался в маленькой квадратной упаковке из бумаги. На тёмно-зелёной этикетке был нарисован чёрный слон. Позже упаковка изменилась, вес увеличился. Но везде на производстве специалисты строго следили за технологией приготовления смеси. Конечный продукт был обязан иметь определённый цвет, аромат и вкус. Кроме индийского в чай "со слоном" входили чаи из Грузии, с Цейлона и из Мадагаскара. Кстати, отдельно пить чисто грузинский чай было невозможно — он был невкусным. Удивительно, но даже самый крепко заваренный чай "со слоном" не оставлял на зубах жёлтого налёта.

Большая популярность была у индийского кофе. Банки с ним имели запоминающийся шоколадный цвет и открывались сверху. Нужно было подковырнуть ногтем или кончиком ножа металлическую крышку. За такой кофе советский человек мог отдать многое. Запах из банки не выветривался десятилетиями, а саму ёмкость никогда не выбрасывали, используя в хозяйстве для хранения мелочей. Индийский кофе был прерогативой интеллигенции и богемы. Вкус был превосходным.

Шпроты

Фото © ТАСС / Анастасьев Н.

Если на столе у советского гражданина стояла баночка прибалтийских шпрот, праздник удался! Вкус этой немудрёной рыбки у многих и сейчас связан прежде всего с советскими праздниками: Новым годом, 7 Ноября. Ах, как пахли шпроты! И сделаны были по классический рецептуре: копчение на ольховой стружке, соль, подсолнечное масло с добавлением горчичного. Всё.

Да и выглядела рыбка превосходно — никакой сухости, никаких повреждений. Потому что ловили, как положено, с марта по ноябрь, когда рыба нагуливала жирок, транспортировали с великой осторожностью и укладывали в баночки вручную — "косичкой".

Мармелад "Лимонные дольки"

Фото © Public Domain

В провинции это была редкость. Мармелад фабрики "Ударница" продавали в круглых синих коробках. Покупая это лакомство, глава семьи уже прикидывал, подо что он приспособит тару. Мармелад был апельсиновый и лимонный, он был похож на цукаты. Ни у кого и никогда на него не было аллергии.

Майонез

Советский майонез был настоящим соусом. В его состав входил яичный порошок, подсолнечное масло, вода, сухое молоко, соль, сахар, горчичный порошок и уксус. Никакого тебе пальмового масла, никаких загустителей и ароматизаторов. Несмотря на жирность 67%, это была любовь с первого взгляда. Этот соус можно было просто есть с хлебом, как сметану. В СССР майонез полюбили в 1930-х годах и с удовольствием добавляли в салаты до самого распада Страны Советов. Кстати, "тот самый майонез" можно приготовить самим, рецептура проста: следует соединить два желтка с щепоткой соли, щепоткой сахара и половиной столовой ложки столовой горчицы, перемешать венчиком, а затем по капле влить подсолнечное масло (примерно 100 граммов), непрерывно и энергично взбивая массу. В самом конце добавить по вкусу винный уксус.

Подсолнечное масло

Фото © ТАСС / Сизов Олег

Этот продукт, увы, навсегда канул в Лету. Подсолнечное масло в СССР было нерафинированным и содержало массу полезных веществ — витаминов и микроэлементов. Оно сильно пенилось при жарке, но было очень полезным. Продавалось на розлив и в бутылках объёмом 0,7 литра. Определить качество можно было по запаху. Сейчас, чтобы найти нерафинированное масло, придётся перелопатить половину Интернета.

Всё это ушло в прошлое, когда забота о питании граждан была политикой правительства. Тогда строго следили за соблюдением санитарных правил, чистотой на предприятиях общепита, здоровьем поваров. Во всех более-менее крупных городах были диетические столовые, в которых питание получали взрослые и дети с заболеваниями ЖКТ, были столовые для маленьких спортсменов. Государство понимало, что вложение в детский спорт — это вложение в будущее, и старалось поддержать в полезном начинании и детей, и их семьи. Школьники, занимавшиеся в спортивных секциях, получали талоны на обед и могли совершенно самостоятельно посещать столовые. Блюда в хорошей столовой были качественными. Там можно было пообедать не только "пюрешкой с гуляшом", но и отведать рыбу, отваренную в молоке, гречневую кашу, которая почему-то в СССР была редкостью, взять яблоко или порадовать себя овощным салатом.

Авторы Майя Новик