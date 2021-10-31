Торты, пирожные и жвачки со вкусом клубники: Легендарные продукты, которые были на столах у советских людей Оглавление Детские радости Торты и пирожные Шоколад и сласти Жевательная резинка У жителей СССР было не так много радостей, которые могли скрасить серые трудовые будни. Но изделиями кондитерской промышленности можно было и вправду гордиться. 18786 18786 Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Сладости в СССР были настолько вкусными, свежими и натуральными, что ценились не только на внутреннем рынке, но и за границей. Недаром плитка советского шоколада или коробка шоколадных конфет долгое время была лучшим подарком для родных или деловых партнёров за рубежом. Сладости были разными — на неодинаковый вкус и кошелёк.

Детские радости

Каждый ребёнок в СССР мог на прогулке шикануть, купив себе "советский чупа-чупс" — петушок на палочке за пять копеек. Это изделие советской кондитерской промышленности представляло собой жжёный сахар на палочке. При желании и наличии формочки кто-то из родителей всегда мог сделать примерно такой же дома. Только в конце 1970-х годов в петушки стали добавлять красители — зелёные и красные.

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Ещё одним местом паломничества детворы были пирожковые — в них за три копейки можно было купить пончик с повидлом. Часто лакомство покупали в складчину и всегда угощали тех, у кого не было денег. Ещё более притягательным для советских ребятишек был перекрёсток возле дома — туда с ближайшего молокозавода привозили продавщицу мороженого с заветным деревянным ящиком, из которого в жару обдавало холодом. Томатное мороженое стоило восемь копеек, молочное в стаканчике — 12 копеек, дороже всего был пломбир в стаканчике — 22 копейки. Легендарное мороженое "48 копеек" можно было купить только в Москве. Провинция жила проще.

Когда мороженое заканчивалось и продавщица ехала за следующей партией лакомства, очередь не расходилась, а терпеливо ждала её возвращения. Ещё одним заветным местом для детворы были кондитерские отделы гастрономов. По карману детям были ириски и карамельки, килограмм которых стоил от 50 копеек до двух рублей. Больше всего ценились молочные ириски "Буратино" — они были мягкими и не липли к зубам, но на ура шли и "Кис-кис", и "Фруктовые", которые на раз вытаскивали из зубов дешёвые советские пломбы.

Из карамелек популярными были обсыпанные какао подушечки с повидлом внутри, карамельки "Раковая шейка", "Гусиные лапки", барбариски и шоколадные батончики, в состав которых входили соя, какао и ореховая масса. Особым шиком среди школьников было, взглянув на мелочь в ладошке, вмиг подсчитать, сколько граммов можно купить на сбережения. Но самые сообразительные просили это сделать продавцов — они подавали мелочь и говорили: "Мне ирисок на всё".

Торты и пирожные

Фото © ТАСС / Кавашкин Борис

Там же, в кондитерских отделах гастрономов, в витринах под стеклом, красовались торты. Они в повседневный набор продуктов не входили. В СССР их покупали по торжественным случаям: на день рождения, государственные праздники, Новый год или если шли в гости. Причём торты были совершенно одинаковыми на всей территории необъятной страны. Они изготавливались по утверждённым рецептам, и рецептура десятилетиями почти не менялась.

Самым заветным был торт "Прага". Его придумал кондитер ресторана "Прага" Владимир Гуральник, который однажды перенимал опыт у чехословацких коллег. Торт так понравился клиентам, что вскоре рецепт через централизованную сеть треста ресторанов и столовых разошёлся по всему СССР. "Прагу" готовили на основе бисквита, пропитанного сиропом, шоколадно-масляного крема, абрикосового джема, а сверху заливали шоколадной глазурью.

Настоящим "народным" тортом считался "Медовый", причём в него действительно добавляли 75 граммов мёда. Eго готовили из коржей с прослойкой сметанного крема, а сверху обсыпали золотистой бисквитной крошкой. Кроме того, советских людей могли порадовать масляно-песочный торт "Ленинградский", вафельный "Полярный", на котором обязательно с помощью какао изображали белого медведя, бисквитный "Осенний", который украшали сверху фруктовым желе, и другие торты на основе бисквита, часто украшенные довольно-таки жирными масляными розочками.

Фото © ТАСС / Христофоров Валерий

Самым шикарным тортом в Советском Союзе считался торт "Птичье молоко". Его рецепты ходили по рукам и чего только в себя не включали — начиная от желатина и заканчивая манной крупой. Но такой торт искать в гастрономе было бессмысленно. Его следовало заказывать в ресторане или на фабрике-кухне. Обычно такой торт покупали в исключительных случаях — на свадьбу или юбилей.

Кроме тортов были более демократичные лакомства — пирожные. Самым популярным была пресловутая "картошка", которую девочек учили готовить на уроках труда и которую можно было за 22 копейки купить в магазине. Помимо "картошки" в СССР продавались трубочки из слоёного теста с яичным белком, эклеры, профитроли и песочные корзиночки с безе, под которым обязательно оказывался слой повидла, бисквитное пирожное "Летнее" с масляным кремом и песочное, покрытое твёрдой белой помадкой.

Шоколад и сласти

Фото © ТАСС / Нетелев Роберт

Ну разумеется, витрины кондитерских отделов украшали внушительные стены из шоколада. "Гвардейский", "Особый", "Люкс", "Кофе с молоком", "Алёнка". Шоколад любили все, но это было "взрослое" лакомство. Его любили женщины и покупали в поход мужчины. Почти весь шоколад был тёмным, натуральным и пользовался популярностью за рубежом.

Кроме того, взрослые покупали и шоколадные конфеты, но цена у них была высокой — от трёх до восьми рублей. Самыми популярными были конфеты "Белочка", "Морские", "Ласточка", а самыми дорогими и вкусными были "Кара-Кум", "Мишка на Севере" и "Гулливер" — их покупали только на торжества.

В обычной жизни советские женщины баловали себя зефиром, монпансье (они пользовались популярностью и у курильщиков, которые бросали курить), мармеладом, причём изготавливался он по какой-то особой рецептуре и был очень мягким. Ну и большой популярностью пользовалась халва, которая делалась в то время только из семечек подсолнечника.

Жевательная резинка

В конце 1970-х годов советская промышленность освоила новый продукт — жевательную резинку. Стоила эта невидаль 15 копеек и была крайне жёсткой. Она имела форму квадратной ириски и была всего нескольких вкусов, среди которых — кофейный и клубничный. Позже появились более мягкие разновидности жевательной резинки.

Производство "жёвки" в СССР было овеяно мифологией. В школах строгие учителя рассказывали школьникам про давку в Сокольниках, которая возникла во время проведения хоккейного матча с канадцами. Кто-то из иностранных журналистов бросил в толпу детей горсть жевательных резинок и решил отснять, как дети из-за неё устраивают кучу-малу. После этого школьникам строго-настрого запрещалось подходить к иностранцам и тем более просить у них жевательную резинку или подбирать её с земли. Возможно, для того, чтобы такое не повторялось, и было решено наладить производство резинки внутри страны. Правда, учителя и медсёстры в школах всегда подчёркивали, что жевать её можно лишь после еды и только в течение 15 минут.

Вскоре производство жевательной резинки было налажено в Ереване, Ростове-на-Дону и Ангарске. Каждый год рецептура изготовления жвачки изменялась, и вскоре советская промышленность стала изготавливать вполне приемлемую по вкусу жевательную резинку. Одна упаковка стоила 50 копеек, а палитра вкусов расширилась — появились апельсиновая и мятная.

Разумеется, СССР был большой страной, а снабжение — государственным и осуществлялось по принципу "пользы". Если город был промышленным или закрытым и вносил существенный вклад в экономику страны, то снабжение в нём было в разы лучше. Поэтому те сладости, которые свободно продавались в крупных или закрытых городах, почти невозможно было найти в маленьких провинциальных городках и деревнях, где из сладостей продавали только подушечки или соевые батончики.

Однако советские домохозяйки не ленились. У каждой был заветный блокнот с рецептами, и праздничный стол не оставался без тортов: самодельного "Птичьего молока", "Чёрного принца", "Наполеона", который умудрялись печь даже в русских печах. К слову сказать, сладостей в СССР ели не в пример меньше, чем в России, а население было гораздо стройнее, чем сейчас. Исключением были только женщины после 35, но и они всего лишь "имели лишний вес".

Авторы Майя Новик