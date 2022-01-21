Седокова обсуждает с подругами "то самое" платье © Instagram / annasedokova

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала о самом постыдном наряде в жизни. Речь идёт об откровенном платье белого цвета, в котором исполнительница вышла на церемонию вручения Премии Муз-ТВ в 2013-м.

39-летняя артистка опубликовала в "Инстаграме" ролик, в котором как раз обсуждает с подругами данное платье.

"За этот лук мне будет стыдно всю мою жизнь. Я правда не знаю, как так лоханулась, потому что это платье шил Майкл Костелло. Это дизайнер, который в Америке шьёт Бейонсе, Леди Гаге, всем. Мы создали его специально для Премии Муз-ТВ, — призналась певица.

Скриншот © Instagram / annasedokova

Пост Седоковой набрал уже более 55 тысяч лайков. К слову, поклонники отнеслись к наряду звезды не так категорично. "Красивое платье, для такой фигуры самое то", "Прекрасна во всём", "Не стоит стыдиться, что было, то прошло", — высказались комментаторы.