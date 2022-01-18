Бывшая солистка Artik & Asti выпустила первый сольный трек, и её тут же обвинили в плагиате
Анна Дзюба решила начать сольную карьеру, но с первого же сингла всё пошло не по плану. Многим показалось, что клип на эту песню они уже видели, причём два года назад.
Кадры из видео © YouTube / ANNA ASTI
Первая сольная песня независимой исполнительницы Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) вышла 14 января. Фанаты в восторге — приятно снова услышать знакомый голос после большого перерыва. Но когда дело дошло до клипа, у некоторых начали появляться к артистке вопросы, потому как ролик выглядит слишком знакомым. Посмотрите, может и у вас случится дежавю?
Пока многие восхищались режиссёрской работой Алексея Доброго, создателя клипа Анны Дзюбы, к обсуждению присоединилась его коллега Юлия Иванова. Два года назад девушка снимала музыкальное видео на песню "Не смей" группы BP Broth — и сейчас увидела просто идентичные кадры в "Фениксе". "Слизан" почти весь визуал: то же место съёмок, похожие ракурсы и хореография.
Сравните сами
"Мне случайно прислали клип с фразой "Посмотри, это же один в один то, что ты снимала. Реакция — удивление и недоумение. Режиссёра её клипа не знаю и никогда не слышала", — поделилась своим мнением Юлия с изданием Starhit.
Сейчас права на клип авторства Ивановой принадлежат THT Music, так что она не может подать иск в суд по обвинению в плагиате. И, даже если менеджеры лейбла захотят потратить своё время на разбирательства, доказать что-то у них вряд ли получится. Как показывает практика, создатели клипов, "вдохновлённые" чужими проектами, так и остаются безнаказанными, ведь обосновать плагиат ну очень сложно.
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