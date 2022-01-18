Бывшая солистка Artik & Asti выпустила первый сольный трек, и её тут же обвинили в плагиате

Первая сольная песня независимой исполнительницы Anna Asti (настоящее имя Анна Дзюба) вышла 14 января. Фанаты в восторге — приятно снова услышать знакомый голос после большого перерыва. Но когда дело дошло до клипа, у некоторых начали появляться к артистке вопросы, потому как ролик выглядит слишком знакомым. Посмотрите, может и у вас случится дежавю?

Пока многие восхищались режиссёрской работой Алексея Доброго, создателя клипа Анны Дзюбы, к обсуждению присоединилась его коллега Юлия Иванова. Два года назад девушка снимала музыкальное видео на песню "Не смей" группы BP Broth — и сейчас увидела просто идентичные кадры в "Фениксе". "Слизан" почти весь визуал: то же место съёмок, похожие ракурсы и хореография.

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Кадры из видео © YouTube / ANNA ASTI, ТНТ MUSIC

"Мне случайно прислали клип с фразой "Посмотри, это же один в один то, что ты снимала. Реакция — удивление и недоумение. Режиссёра её клипа не знаю и никогда не слышала", — поделилась своим мнением Юлия с изданием Starhit.

Кадры из видео © YouTube / ANNA ASTI, ТНТ MUSIC