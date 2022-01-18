Зачем 17-летняя дочь Константина Меладзе пришла на "Голос", когда папа-продюсер мог дать ей всё

Поклонников различных музыкальных шоу недавно ждал приятный сюрприз: на "Голос страны" подала заявку 17-летняя Лия Меладзе, дочь продюсера Константина Меладзе от первого брака, пишет Unian.net. Девушка захотела стать настоящей звездой, но для этого не стала обращаться к известному отцу, а пошла на вокальное шоу на общих условиях. Появиться на "Голосе" она мечтала с детства, вот только перфекционизм мешал ей записаться.

Лия Меладзе. Фото © Пресс-служба 1+1

Девушка уже знакома с миром музыки — с таким отцом не могло быть иначе. Лия выучилась в британской школе, а сейчас будет поступать в один из университетов США на саунд-продюсера. До этого дочь Меладзе уже занималась вокалом — она создала группу FAR FOR, где выступала солисткой до осени 2021 года. Но, несмотря на свой опыт, она не считает себя настоящим профессионалом. "Я хочу самосовершенствоваться, и "Голос" поможет мне начать работу над своими недостатками", — призналась Лия журналистам.

Лия Меладзе. Фото © Instagram / meladzeliya

По словам девушки, папа знал о мечте дочери, а потому просто посоветовал ей вести себя естественно и быть самой собой. Настаивать на своей протекции он не стал, полностью доверяя профессионализму наставников нового сезона — это Потап, DOROFEEVA, солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук и певица Оля Полякова. Лия Меладзе решила прийти на независимый проект, чтобы узнать о себе искреннее мнение публики и получить ценный совет от звезды, к которой она надеется попасть после слепого прослушивания.

Лия Меладзе. Фото © Instagram / meladzeliya, meladzeliya