Бывшая девушка Азмуна обратилась к омбудсмену в надежде на солидные алименты

Бывшая возлюбленная форварда "Зенита" Сердара Азмуна отправила в электронном виде письмо уполномоченному по правам ребёнка в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал адвокат девушки Андрей Дмитриев.

Как пишет газета "Петербургский дневник", экс-пассия футболиста хочет, чтобы он пришёл на заседание суда для установления результатов ДНК-экспертизы. Целью исследования был ответ на вопрос, является ли спортсмен отцом ребёнка, рождённого после отношений пары. Он этого не признаёт. Платит девушке примерно по 12 тысяч в месяц, а получает при этом в пересчёте на рубли десятки миллионов в год.

"Мы просим уполномоченного оказать содействие в уведомлении ответчика. Есть надежда, что просьбу уполномоченного Сердар услышит", — рассказал адвокат.

Юрист верит в благоприятный исход дела для своей подопечной. Он планирует довести дело до конца до того момента, пока Азмун покинет Россию.

"План действий — довести дело до конца. Покинет он страну или не покинет, мы всё равно будем работать в суде в рамках закона. Рассчитываем выиграть суд, доказательства у нас весомые", — сообщил Дмитриев.