Бывшая девушка Азмуна обратилась к омбудсмену в надежде на солидные алименты
Спортсмен выплачивает небольшие суммы, а с учётом его многомиллионного заработка они могут вырасти в десятки раз.
Сердар Азмун. Фото © ФК "Зенит" / Вячеслав Евдокимов
Бывшая возлюбленная форварда "Зенита" Сердара Азмуна отправила в электронном виде письмо уполномоченному по правам ребёнка в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал адвокат девушки Андрей Дмитриев.
Как пишет газета "Петербургский дневник", экс-пассия футболиста хочет, чтобы он пришёл на заседание суда для установления результатов ДНК-экспертизы. Целью исследования был ответ на вопрос, является ли спортсмен отцом ребёнка, рождённого после отношений пары. Он этого не признаёт. Платит девушке примерно по 12 тысяч в месяц, а получает при этом в пересчёте на рубли десятки миллионов в год.
"Мы просим уполномоченного оказать содействие в уведомлении ответчика. Есть надежда, что просьбу уполномоченного Сердар услышит", — рассказал адвокат.
Юрист верит в благоприятный исход дела для своей подопечной. Он планирует довести дело до конца до того момента, пока Азмун покинет Россию.
"План действий — довести дело до конца. Покинет он страну или не покинет, мы всё равно будем работать в суде в рамках закона. Рассчитываем выиграть суд, доказательства у нас весомые", — сообщил Дмитриев.
Напомним, что в жизни самого дорогого игрока чемпионата России — Сердара Азмуна — наступили достаточно непростые времена. Его нет-нет да сватают в самые разные клубы Европы, а теперь ещё с его участием разворачивается громкий скандал, который совсем не имеет отношения к его футбольным подвигам. Лайф рассказывал о громкой истории, которая не даёт покоя не только форварду, но и его возможной бывшей девушке.
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