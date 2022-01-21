Под Новгородом один собутыльник зарезал другого и вынес тело в ковре на улицу. Видео © LIFE

В городе Боровичи в Новгородской области возбуждены уголовные дела об убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления. На одной из улиц там нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти. Личность быстро установили, после чего вышли на предполагаемого убийцу. Помогло видео с камеры наблюдения. Она зафиксировала, как мужчина с сожительницей выносили тело жертвы, завёрнутое в ковёр.

"Злоумышленник решил спрятаться на некоторое время у своих знакомых, а перед этим, чтобы скрыть следы преступления, вместе со своей сожительницей вынес труп во двор, закопал в снегу у забора и постарался замыть следы крови в подъезде. Однако оперативники смогли отследить цепочку следов бурого цвета, идущих от места происшествия к одной из квартир рядом стоящего дома", — сообщили в СУ СКР по Новгородской области изданию "ВНовгороде.ру".

По версии следствия, приятели выпивали 18 января, когда 29-летний обвиняемый нанёс удары ножом 45-летнему собутыльнику, тот умер на месте. Труп после заметания следов нашли только через два дня. Подозреваемый был ранее судим за кражу и грабёж. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следователя о его аресте.