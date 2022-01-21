Политолог Дробницкий назвал "приговором дипломатии" переговоры в Женеве
По его мнению, глава МИД РФ Сергей Лавров "показал ироничную усталость от американских партнёров".
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Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Женеве прошли предсказуемо и безрезультатно. Такое мнение высказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал ироничную усталость от американских партнёров.
В беседе с радио КП Дробницкий предположил, что Лавров начинает понимать: договориться с представителями США не удастся.
"Ответ на российские требования будет, но никакой конкретики в нём обнаружить не удастся. Официальная бумага не будет содержать ничего, кроме слов о приверженности НАТО своему уставу. Женевские переговоры стали приговором классической дипломатии. Диалога больше нет. И даже видимость его существования создавать сложно", — резюмировал Дмитрий Дробницкий.
Лайф сообщал, что изначально предложения Москвы по гарантиям безопасности обсуждались 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января на заседании Совета Россия – НАТО. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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