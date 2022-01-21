Политолог Дробницкий назвал "приговором дипломатии" переговоры в Женеве

Переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Женеве прошли предсказуемо и безрезультатно. Такое мнение высказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий. Он отметил, что глава МИД РФ Сергей Лавров продемонстрировал ироничную усталость от американских партнёров.

В беседе с радио КП Дробницкий предположил, что Лавров начинает понимать: договориться с представителями США не удастся.

"Ответ на российские требования будет, но никакой конкретики в нём обнаружить не удастся. Официальная бумага не будет содержать ничего, кроме слов о приверженности НАТО своему уставу. Женевские переговоры стали приговором классической дипломатии. Диалога больше нет. И даже видимость его существования создавать сложно", — резюмировал Дмитрий Дробницкий.