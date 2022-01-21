МИД: Лавров предупредил Блинкена о последствиях в случае игнорирования озабоченностей РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров чётко довёл до госсекретаря США Энтони Блинкена, что дальнейшее игнорирование озабоченностей Москвы будет иметь самые серьёзные последствия. Об этом сообщает МИД РФ.

"До Энтони Блинкена чётко доведено, что дальнейшее игнорирование законных озабоченностей Российской Федерации <…> будет иметь самые серьёзные последствия", — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В частности, среди озабоченностей перечисляется продолжающееся военное освоение США и их союзниками по НАТО территории Украины на фоне масштабного развёртывания сил и средств альянса вблизи границы РФ. Этого можно избежать, если Вашингтон позитивно отреагирует на российские проекты соглашений по гарантиям безопасности, добавили в МИД.