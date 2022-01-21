Два жителя станицы Кущёвской задержаны за убийство, похищение и разбой

Правоохранители задержали двух молодых жителей кубанской станицы Кущёвской, подозреваемых в убийстве мужчины, разбое, похищении людей и угоне автомобиля. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

СК уточняет, что 9 января текущего года было обнаружено тело 49-летнего мужчины недалеко от его дома по улице Краснопартизанской в станице Кущёвской. Следователи возбудили уголовное дело и задержали парней 18 и 19 лет. С их слов, вечером 8-го числа они пришли домой к убитому, где у 19-летнего подозреваемого произошёл бытовой конфликт с хозяином. В ходе ссоры парни его избили деревянными палками — нанесли не менее четырёх ударов по телу и голове. В результате пострадавший скончался, а его тело злоумышленники перенесли на пустырь и скрылись.

Также в ходе следственных действий была установлена причастность на тот момент несовершеннолетних фигурантов к разбойному нападению в мае 2020 года на мать и дочь, проживающих на улице Центральной, а также их похищению и угону автомобиля. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, а подозреваемые изолированы от общества.