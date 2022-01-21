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Два жителя станицы Кущёвской задержаны за убийство, похищение и разбой

В мае 2020 года ещё несовершеннолетние злоумышленники напали на мать и дочь, похитили их и угнали автомобиль.

21 января, 17:24
<p>© <a href="https://sledcom.ru/news/item/1644144/?to=&from=&type=news&dates=" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a></p>

© Следственный комитет РФ

Правоохранители задержали двух молодых жителей кубанской станицы Кущёвской, подозреваемых в убийстве мужчины, разбое, похищении людей и угоне автомобиля. Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета по Краснодарскому краю.

СК уточняет, что 9 января текущего года было обнаружено тело 49-летнего мужчины недалеко от его дома по улице Краснопартизанской в станице Кущёвской. Следователи возбудили уголовное дело и задержали парней 18 и 19 лет. С их слов, вечером 8-го числа они пришли домой к убитому, где у 19-летнего подозреваемого произошёл бытовой конфликт с хозяином. В ходе ссоры парни его избили деревянными палками — нанесли не менее четырёх ударов по телу и голове. В результате пострадавший скончался, а его тело злоумышленники перенесли на пустырь и скрылись.

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Также в ходе следственных действий была установлена причастность на тот момент несовершеннолетних фигурантов к разбойному нападению в мае 2020 года на мать и дочь, проживающих на улице Центральной, а также их похищению и угону автомобиля. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства преступлений, а подозреваемые изолированы от общества.

Напомним, осенью 2010 года станица Кущёвская стала известна на всю страну. Банда Сергея Цапка, орудовавшая в Краснодарском крае с начала 90-х, убила 12 человек, расправившись с целой семьёй в её собственном доме. При этом четверо из убитых были детьми. В ноябре 2013 года Сергея Цапка и его подельников — Владимира Алексеева и Игоря Черных — приговорили к пожизненному сроку. Главарь вскоре умер от инсульта. Другие участники бойни (Николай Цапок, Вячеслав Цеповяз, Андрей Быков и Вячеслав Рябцев) получили по 20 лет колонии, ещё один член банды (Владимир Запорожец) — 19 лет. В январе 2020 года Алексеев, также известный как Вова Беспредел, признался в совершении других преступлений в Кущёвской.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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