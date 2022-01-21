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На Украине переименовали названные именем Терешковой улицы

По мнению местных чиновников, названия должны быть изменены, так как подпадают под действие закона о декоммунизации, действующего в стране с 2015 года.

21 января, 17:20
<p>Валентина Терешкова © ТАСС / Виталий Тимкив</p>

Валентина Терешкова © ТАСС / Виталий Тимкив

Улицы имени первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой переименовали сразу в двух украинских сёлах. Речь идёт о населённых пунктах Безугловка и Куриловка Черниговской области, сообщает "Левый берег" со ссылкой на Талалаевский сельский совет.

Местные депутаты единогласно приняли решение о смене названий, так как ранее с таким запросом к ним якобы обратились местные жители. По мнению украинских чиновников, названия улиц имени Терешковой, согласно украинскому законодательству, должны быть изменены, так как подпадают под действие закона о декоммунизации. Как уточняется, теперь улицы переименованы в Пашковскую и Квитневу.

Политолог объяснил бедность украинцев неудачной декоммунизацией

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Ранее были названы шесть привычек, выдающих украинцев за границей. Также путешественники из Незалежной пытаются обманом сэкономить деньги и любят отгонять других отдыхающих от достопримечательностей во время экскурсии.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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