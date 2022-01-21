На Украине переименовали названные именем Терешковой улицы

По мнению местных чиновников, названия должны быть изменены, так как подпадают под действие закона о декоммунизации, действующего в стране с 2015 года.

Улицы имени первой в мире женщины-космонавта, депутата Госдумы Валентины Терешковой переименовали сразу в двух украинских сёлах. Речь идёт о населённых пунктах Безугловка и Куриловка Черниговской области, сообщает "Левый берег" со ссылкой на Талалаевский сельский совет.

Местные депутаты единогласно приняли решение о смене названий, так как ранее с таким запросом к ним якобы обратились местные жители. По мнению украинских чиновников, названия улиц имени Терешковой, согласно украинскому законодательству, должны быть изменены, так как подпадают под действие закона о декоммунизации. Как уточняется, теперь улицы переименованы в Пашковскую и Квитневу.