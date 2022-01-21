Депутат Рады Вениславский посоветовал украинцам держать тревожный чемоданчик на случай "нападения" РФ
Даже ввиду отсутствия прямой угрозы войны гражданам Украины стоит задуматься над созданием такого "багажа", посчитал парламентарий.
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Спешно собирать "тревожный чемоданчик" на фоне предрекаемого "военного вторжения" России в Незалежную пока преждевременно, но никогда не поздно. Об этом в интервью агентству "Укринформ" заявил депутат Верховной рады Украины от фракции президентской партии "Слуга народа" Федор Вениславский.
"Сейчас преждевременно говорить о том, что нужно специально готовить "тревожный чемоданчик" для того, чтобы реагировать в случае расширения агрессии", — сказал парламентарий.
Однако, по мнению Вениславского, даже ввиду отсутствия прямой угрозы войны украинцам стоит задуматься над его созданием.
"Тревожный чемодан" гражданам следует держать всегда, несмотря на наличие или отсутствие состояния войны, угрозы войны, особого периода, потому что может возникнуть чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, следствием которой может стать, например, уничтожение документов", — уточнил депутат.
Как утверждает Вениславский, на данный момент от России исходит большая угроза, однако о её "превращении из потенциальной в реальную разведка точно предупредит руководство государства не менее чем за неделю или 10 дней".
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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