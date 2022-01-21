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Bloomberg: США планируют эвакуировать с Украины семьи американских дипломатов

Уточняется, что публично Госдеп объявит об этом в течение нескольких дней.

21 января, 15:48
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SecBlinken" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Secretary Antony Blinken</a></p>

Фото © Twitter / Secretary Antony Blinken

Госдепартамент США рассматривает возможность эвакуации с территории Украины членов семей американских дипломатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, речь идёт именно о принудительной эвакуации, тогда как сотрудникам дипломатических представительств предложат вернуться на родину в добровольном порядке. Уточняется, что публично Госдепартамент объявит об этом в течение нескольких дней.

По словам собеседника, решение об эвакуации связано с напряжённостью на границе России и Украины. Отмечается, что это не касается утверждений о "вторжении" РФ на украинскую территорию и Вашингтон объясняет такой ход "предусмотрительными приготовлениями".

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Ранее Лайф сообщал, что в Госдепе опасаются, что Россия может "напасть" на Украину с территории Белоруссии. В американском дипведомстве переживают из-за учений, которые Москва и Минск начнут 10 февраля.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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