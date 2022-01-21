Bloomberg: США планируют эвакуировать с Украины семьи американских дипломатов

Госдепартамент США рассматривает возможность эвакуации с территории Украины членов семей американских дипломатов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

По данным агентства, речь идёт именно о принудительной эвакуации, тогда как сотрудникам дипломатических представительств предложат вернуться на родину в добровольном порядке. Уточняется, что публично Госдепартамент объявит об этом в течение нескольких дней.

По словам собеседника, решение об эвакуации связано с напряжённостью на границе России и Украины. Отмечается, что это не касается утверждений о "вторжении" РФ на украинскую территорию и Вашингтон объясняет такой ход "предусмотрительными приготовлениями".