НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Глава Союза пассажиров оценил идею Минтранса о спецсредствах для бортпроводников

По мнению эксперта, авиакомпании сами могут решать, предоставлять стюардам наручники и ремни для сдерживания дебоширов или нет. Есть ещё много нюансов, которые требуют проработок, заметил Янков.

21 января, 15:44

© Pixabay

Глава Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал новость о том, что Минтранс РФ предложил выдавать бортпроводникам специальные средства сдерживания буйных пассажиров, в частности пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Так, по мнению эксперта, эту инициативу необходимо оставить на усмотрение авиакомпаний.

"Если она готова оснащать и соответствующим образом обучать бортпроводников — хорошо. Может быть, авиакомпания будет на одних рейсах это делать, а на других — нет", — отметил эксперт в беседе с RT.

Волочкова — о скандале в самолёте: Задача бортпроводника — подносить еду, моя — блистать на сцене

Волочкова — о скандале в самолёте: Задача бортпроводника — подносить еду, моя — блистать на сцене

К примеру, по статистике, чаще всего буйные пассажиры встречаются в самолётах, которые летят из Сибири в Турцию, нежели чем на рейсах между Москвой и Петербургом, пояснил Янков. Вместе с тем подчеркнул, что крайне важно ещё и обучить стюардов грамотно и правильно применять спецсредства. Эксперт предполагает, что разумно было бы распространить данную практику на бортпроводников-мужчин, но мешает то, что их не так много.

Ранее Лайф поведал о восьми вещах, о которых стюардессы никогда не расскажут пассажирам. За разглашение этих данных их могут уволить, а в некоторых случаях даже посадить в тюрьму.


Пассажир чуть не задушил соседа курткой на борту рейса Магадан — Новосибирск

Пассажир чуть не задушил соседа курткой на борту рейса Магадан — Новосибирск

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1