Глава Союза пассажиров оценил идею Минтранса о спецсредствах для бортпроводников

Глава Союза пассажиров России Кирилл Янков прокомментировал новость о том, что Минтранс РФ предложил выдавать бортпроводникам специальные средства сдерживания буйных пассажиров, в частности пластиковые наручники и нейлоновые ремни. Так, по мнению эксперта, эту инициативу необходимо оставить на усмотрение авиакомпаний.

"Если она готова оснащать и соответствующим образом обучать бортпроводников — хорошо. Может быть, авиакомпания будет на одних рейсах это делать, а на других — нет", — отметил эксперт в беседе с RT.

К примеру, по статистике, чаще всего буйные пассажиры встречаются в самолётах, которые летят из Сибири в Турцию, нежели чем на рейсах между Москвой и Петербургом, пояснил Янков. Вместе с тем подчеркнул, что крайне важно ещё и обучить стюардов грамотно и правильно применять спецсредства. Эксперт предполагает, что разумно было бы распространить данную практику на бортпроводников-мужчин, но мешает то, что их не так много.