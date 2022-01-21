Мэр Харькова ответил на заявление Зеленского об угрозе "оккупации" города
По словам Игоря Терехова, жители готовы дать твёрдый отпор потенциальному захватчику. К тому же, по его словам, на защиту встанут вообще все украинцы.
Игорь Терехов © Wikipedia / Sergiy Bobok
Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан не поддаваться панике в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского об угрозе российской "оккупации" города. Градоначальник заверил, что поводов для беспокойства нет и не будет.
В своём телеграм-канале Терехов отметил, что город готов дать "твёрдый отпор потенциальному захватчику". К тому же у Харькова, по его словам, для этого есть все силы и средства.
"Любой, кто посягнёт захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", — добавил мэр Харькова.
Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение России". Например, как указал лидер Незалежной, Москва может "оккупировать" Харьков с его русскоязычным населением. При этом глава Украины заверил, что подконтрольное Москве правительство на территории его страны не сможет продержаться долго, потому что его "не примут люди".
Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.
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