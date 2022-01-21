Мэр Харькова ответил на заявление Зеленского об угрозе "оккупации" города

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан не поддаваться панике в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского об угрозе российской "оккупации" города. Градоначальник заверил, что поводов для беспокойства нет и не будет.

В своём телеграм-канале Терехов отметил, что город готов дать "твёрдый отпор потенциальному захватчику". К тому же у Харькова, по его словам, для этого есть все силы и средства.



"Любой, кто посягнёт захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", — добавил мэр Харькова.