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Мэр Харькова ответил на заявление Зеленского об угрозе "оккупации" города

По словам Игоря Терехова, жители готовы дать твёрдый отпор потенциальному захватчику. К тому же, по его словам, на защиту встанут вообще все украинцы.

21 января, 16:54
<p>Игорь Терехов © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Ihor_Terekhov_2020_-_04.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Sergiy Bobok</a></p>

Игорь Терехов © Wikipedia / Sergiy Bobok

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал горожан не поддаваться панике в связи с заявлением президента Украины Владимира Зеленского об угрозе российской "оккупации" города. Градоначальник заверил, что поводов для беспокойства нет и не будет.

В своём телеграм-канале Терехов отметил, что город готов дать "твёрдый отпор потенциальному захватчику". К тому же у Харькова, по его словам, для этого есть все силы и средства.

"Любой, кто посягнёт захватить Харьков, должен понимать: на защиту своего любимого города встанут не только харьковчане, но и все украинцы", — добавил мэр Харькова.

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Ранее Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что на территории крупных городов Украины может якобы произойти "вторжение России". Например, как указал лидер Незалежной, Москва может "оккупировать" Харьков с его русскоязычным населением. При этом глава Украины заверил, что подконтрольное Москве правительство на территории его страны не сможет продержаться долго, потому что его "не примут люди".

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Как рассказывал Лайф, в последнее время западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной. Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о "планах" России вторгнуться в Незалежную. Кроме того, 7 декабря в ходе видеоконференции со своим коллегой Байденом Путин призвал не перекладывать на "плечи" РФ ответственность за эскалацию вокруг Незалежной, а также ответил на беспокойство Вашингтона из-за "батальонов" РФ возле Украины.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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