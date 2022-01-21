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Задержанный ФСБ продавец рассказал о заказчике незаконно ввезённых микросхем для С-300 и С-400

"Кинутый" торговец также подчеркнул, что незнакомец хотел перепродать товар в Китай. А в итоге сдал предпринимателя спецслужбам.

21 января, 16:33

Скриншот © Telegram / SHOT

Организатор контрабанды микросхем рассказал, как всё происходило © Telegram / SHOT

Продавец незаконно ввезённых с Украины в РФ микросхем для ЗРК С-300 и С-400 рассказал телеграм-каналу SHOT, как его кинул таинственный покупатель.

"Как говорят фээсбэшники, он просто меня "сдал". Ему показалось это очень дорого, и он рассказал об этом ФСБ", — утверждает мужчина.

Он пояснил, что покупатель сначала заказал нелегальный товар, а потом отказался его выкупать из-за "слишком высокой стоимости". Продавец подчеркнул, что неизвестный, как выяснилось, хотел перепродать детали в Китай.

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Ранее Лайф сообщал, что ФСБ в Москве задержала продавца незаконно ввезённых микросхем для С-300 и С-400. Оказалось, 58-летний мужчина успел привезти с Украины десять деталей военного назначения. Ими он торговал на радиорынке в Митине.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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