Задержанный ФСБ продавец рассказал о заказчике незаконно ввезённых микросхем для С-300 и С-400
"Кинутый" торговец также подчеркнул, что незнакомец хотел перепродать товар в Китай. А в итоге сдал предпринимателя спецслужбам.
Скриншот © Telegram / SHOT
Организатор контрабанды микросхем рассказал, как всё происходило © Telegram / SHOT
Продавец незаконно ввезённых с Украины в РФ микросхем для ЗРК С-300 и С-400 рассказал телеграм-каналу SHOT, как его кинул таинственный покупатель.
"Как говорят фээсбэшники, он просто меня "сдал". Ему показалось это очень дорого, и он рассказал об этом ФСБ", — утверждает мужчина.
Он пояснил, что покупатель сначала заказал нелегальный товар, а потом отказался его выкупать из-за "слишком высокой стоимости". Продавец подчеркнул, что неизвестный, как выяснилось, хотел перепродать детали в Китай.
Ранее Лайф сообщал, что ФСБ в Москве задержала продавца незаконно ввезённых микросхем для С-300 и С-400. Оказалось, 58-летний мужчина успел привезти с Украины десять деталей военного назначения. Ими он торговал на радиорынке в Митине.
Комментариев: 0