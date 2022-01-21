Задержанный ФСБ продавец рассказал о заказчике незаконно ввезённых микросхем для С-300 и С-400

Организатор контрабанды микросхем рассказал, как всё происходило © Telegram / SHOT

Продавец незаконно ввезённых с Украины в РФ микросхем для ЗРК С-300 и С-400 рассказал телеграм-каналу SHOT, как его кинул таинственный покупатель.

"Как говорят фээсбэшники, он просто меня "сдал". Ему показалось это очень дорого, и он рассказал об этом ФСБ", — утверждает мужчина.

Он пояснил, что покупатель сначала заказал нелегальный товар, а потом отказался его выкупать из-за "слишком высокой стоимости". Продавец подчеркнул, что неизвестный, как выяснилось, хотел перепродать детали в Китай.