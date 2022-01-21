Главное здание МГУ эвакуировали из-за загоревшейся двери

Последствия пожара в одном из корпусов главного здания МГУ © LIFE

В Москве на Воробьёвых горах главное здание МГУ имени Ломоносова эвакуировали из-за пожара. Как Лайфу сообщил источник, в аудитории на шестом этаже загорелась дверь.

К счастью, возгорание удалось ликвидировать до приезда спасателей. По нашим данным, в результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве уточнили, что до прибытия пожарных подразделений 20 человек самостоятельно покинули корпус.