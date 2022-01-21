Главное здание МГУ эвакуировали из-за загоревшейся двери
К счастью, возгорание удалось ликвидировать до приезда спасателей. По нашим данным, в результате инцидента никто не пострадал.
Фото горевшей двери © LIFE
Последствия пожара в одном из корпусов главного здания МГУ © LIFE
В Москве на Воробьёвых горах главное здание МГУ имени Ломоносова эвакуировали из-за пожара. Как Лайфу сообщил источник, в аудитории на шестом этаже загорелась дверь.
К счастью, возгорание удалось ликвидировать до приезда спасателей. По нашим данным, в результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила один квадратный метр.
Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве уточнили, что до прибытия пожарных подразделений 20 человек самостоятельно покинули корпус.
Ранее Лайф публиковал видео с последствиями взрыва на молочном заводе под Новосибирском. В результате происшествия обрушилась стена, было повреждено несколько сэндвич-панелей склада. Пострадало три человека.
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