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Главное здание МГУ эвакуировали из-за загоревшейся двери

К счастью, возгорание удалось ликвидировать до приезда спасателей. По нашим данным, в результате инцидента никто не пострадал.

21 января, 16:28

Фото горевшей двери © LIFE

Последствия пожара в одном из корпусов главного здания МГУ © LIFE

В Москве на Воробьёвых горах главное здание МГУ имени Ломоносова эвакуировали из-за пожара. Как Лайфу сообщил источник, в аудитории на шестом этаже загорелась дверь.

К счастью, возгорание удалось ликвидировать до приезда спасателей. По нашим данным, в результате инцидента никто не пострадал. Площадь пожара составила один квадратный метр.

Позже в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве уточнили, что до прибытия пожарных подразделений 20 человек самостоятельно покинули корпус.

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Ранее Лайф публиковал видео с последствиями взрыва на молочном заводе под Новосибирском. В результате происшествия обрушилась стена, было повреждено несколько сэндвич-панелей склада. Пострадало три человека.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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