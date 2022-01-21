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Генсек ООН призвал дипломатическим путём решать проблемы на Украине

Как Антониу Гутерриш заметил, выступая перед Генассамблеей, в Незалежной необходимо снизить напряжённость.

21 января, 16:16
<p>Антониу Гутерриш © Twitter / <a href="https://twitter.com/antonioguterres/status/1463547130434494479/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">António Guterres</a></p>

Антониу Гутерриш © Twitter / António Guterres

Проблемы на Украине необходимо решать только дипломатическим путём. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей.

"Призываем к тому, чтобы все проблемы решались исключительно дипломатическим путём", — сказал он, указав также на необходимость снизить напряжённость в Незалежной.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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