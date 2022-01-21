Генсек ООН призвал дипломатическим путём решать проблемы на Украине
Как Антониу Гутерриш заметил, выступая перед Генассамблеей, в Незалежной необходимо снизить напряжённость.
Антониу Гутерриш © Twitter / António Guterres
Проблемы на Украине необходимо решать только дипломатическим путём. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей.
"Призываем к тому, чтобы все проблемы решались исключительно дипломатическим путём", — сказал он, указав также на необходимость снизить напряжённость в Незалежной.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил намерение организовать встречу Путина с президентом Украины Зеленским в своей стране. Лидер республики заявил, что в начале февраля посетит Незалежную, однако не раскрыл детали поездки. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поприветствовал усилия турецкого лидера по урегулированию ситуации на Украине.
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