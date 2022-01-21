Генсек ООН призвал дипломатическим путём решать проблемы на Украине

Проблемы на Украине необходимо решать только дипломатическим путём. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая перед Генеральной Ассамблеей.

"Призываем к тому, чтобы все проблемы решались исключительно дипломатическим путём", — сказал он, указав также на необходимость снизить напряжённость в Незалежной.