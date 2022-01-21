Лавров подколол нерасторопных журналистов на встрече с президентом Швейцарии
Впрочем, министр не собирался отчитывать сотрудников СМИ, а всего лишь хотел разрядить обстановку. Судя по раздавшемуся в помещении смеху, у главы МИД РФ это получилось.
Кадр из видео © Telegram / RT
Лавров подколол журналистов, которые не успели сделать кадр © Telegram / RT
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с президентом и главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом пошутил над журналистами, которые освещали мероприятие. На инцидент внимание обратил телеграм-канал RT.
Дело в том, что после переговоров по традиции дипломат и политик вышли к представителям прессы, чтобы сделать совместный снимок. Однако журналисты не успели вовремя сделать кадр и попросили Лаврова и Кассиса повторить рукопожатие.
"Мы же здесь не под вас подстраиваемся! Ваша задача здесь — поймать момент", — возмутился Лавров просьбе фотографов сделать повторный снимок.
Впрочем, министр не собирался отчитывать журналистов, а всего лишь хотел разрядить обстановку. Судя по раздавшемуся в помещении смеху, у главы МИД РФ это получилось.
Ранее сегодня у Лаврова также состоялась встреча с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Переговоры дипломатов, которые проходили в Женеве, длились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком.
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