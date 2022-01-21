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Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла первенство России среди юниоров

На втором месте оказалась Софья Самоделкина, а бронза у ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьёвой.

21 января, 16:01

Софья Акатьева. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

Фигуристка Софья Акатьева стала победительницей первенства России среди юниорок, которое проходило в Саранске.

По сумме двух программ она набрала 237,09 балла. Следом за ней расположилась представительница ЦСКА Софья Самоделкина. Бронза у ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьёвой.

Фигурист Яблоков стал победителем первенства России среди юниоров

Фигурист Яблоков стал победителем первенства России среди юниоров

Ранее Лайф рассказывал, что победителем первенства среди юниоров стал Илья Яблоков.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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