Ученица Тутберидзе Акатьева выиграла первенство России среди юниоров
На втором месте оказалась Софья Самоделкина, а бронза у ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьёвой.
Софья Акатьева. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук
Фигуристка Софья Акатьева стала победительницей первенства России среди юниорок, которое проходило в Саранске.
По сумме двух программ она набрала 237,09 балла. Следом за ней расположилась представительница ЦСКА Софья Самоделкина. Бронза у ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьёвой.
Ранее Лайф рассказывал, что победителем первенства среди юниоров стал Илья Яблоков.
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