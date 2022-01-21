В Китае создали крупнейшего бионического робота-яка с электроприводом

В Китае разработали самого крупного и тяжёлого в мире четвероногого бионического робота с электроприводом, который займётся логистическими и разведывательными миссиями, непосильными для солдат. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Механический як более чем в два раза выше человека. Робот выдерживает до 160 килограммов, а также развивает скорость до 10 километров в час. У него имеются датчики, которые позволяют контролировать происходящее вокруг. Так, он показал, что может хорошо адаптироваться к различным типам местности, в том числе лестницам, траншеям и скалам, грязным дорогам, лугам, пустыням и снежным полям.

Встроенные в робот модули позволяют ему двигаться вперёд и назад, поворачивать, ходить по диагонали, бегать и прыгать. Его можно использовать в качестве курьера для доставки различных предметов — например, боеприпасов и продуктов питания — в такие места, куда людям на обычном транспорте трудно добраться. Механический як также может участвовать в разведывательных миссиях.