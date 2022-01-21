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В соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" размещены около 54 тысяч страниц госорганов

По состоянию на январь 2022 года совокупное число их подписчиков насчитывает 55 миллионов человек.

21 января, 16:10
<p>Коллаж © LIFE © Pixabay, VK / <a href="https://vk.com/ok_official?z=photo-51188759_457241565/album-51188759_00/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Одноклассники"</a></p>

Коллаж © LIFE © Pixabay, VK / "Одноклассники"

На российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" приходится 77% всех существующих страниц и сообществ государственных органов и организаций разного уровня. Об этом сообщил заместитель гендиректора АНО "Диалог регионы" Андрей Цепелев.

"Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во "ВКонтакте" — почти 40 тысяч пабликов (57%), ещё 14 тысяч — в "Одноклассниках" (20%)", — приводит его слова ТАСС.

Цепелев заметил, что в зарубежных соцсетях пабликов госорганов заметно меньше. Всего же на январь 2022 года совокупно у страниц органов власти и бюджетных учреждений насчитывалось 55 миллионов подписчиков.

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В пресс-службе организации заметили, что обучение администраторов страниц региональных и муниципальных органов власти, министерств, больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и прочих учреждений проводится специалистами "Диалога" по поручению Минцифры. Им рекомендуют вести сообщества живым и небюрократическим языком, генерировать качественный новостной и визуальный контент, среди которого также должны быть короткие видеоролики.

За прошедший год в десяти пилотных регионах появились чат-боты региональных администраций, добавил Цепелев. Наибольшее количество подписчиков набрали чат-боты Калужской и Омской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2022-м планируется запустить чат-боты во всех субъектах страны.

А ранее первый замглавы Администрации Президента РФ Сергей Кириенко указал на важность расширения образовательной программы "Мастерская новых медиа". Для выпускников проекта будут предусмотрены стажировки, в том числе в центрах управления регионами АНО "Диалог" или региональных администрациях.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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