В соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" размещены около 54 тысяч страниц госорганов

На российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники" приходится 77% всех существующих страниц и сообществ государственных органов и организаций разного уровня. Об этом сообщил заместитель гендиректора АНО "Диалог регионы" Андрей Цепелев.

"Больше всего госорганов и госорганизаций представлено во "ВКонтакте" — почти 40 тысяч пабликов (57%), ещё 14 тысяч — в "Одноклассниках" (20%)", — приводит его слова ТАСС.

Цепелев заметил, что в зарубежных соцсетях пабликов госорганов заметно меньше. Всего же на январь 2022 года совокупно у страниц органов власти и бюджетных учреждений насчитывалось 55 миллионов подписчиков.

В пресс-службе организации заметили, что обучение администраторов страниц региональных и муниципальных органов власти, министерств, больниц, поликлиник, детских садов, школ, вузов, домов культуры, музеев и прочих учреждений проводится специалистами "Диалога" по поручению Минцифры. Им рекомендуют вести сообщества живым и небюрократическим языком, генерировать качественный новостной и визуальный контент, среди которого также должны быть короткие видеоролики.

За прошедший год в десяти пилотных регионах появились чат-боты региональных администраций, добавил Цепелев. Наибольшее количество подписчиков набрали чат-боты Калужской и Омской областей, Пермского края и Ямало-Ненецкого автономного округа. В 2022-м планируется запустить чат-боты во всех субъектах страны.