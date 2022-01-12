Созданных в Перми человекоподобных роботов пристроят на работу в МФЦ
Robo-C-2 может указать направление, пожать руку собеседника, а также поддержать разговор. При этом он ярко выражает свои эмоции.
В Перми создали похожего на человека робота, который будет работать в ТЦ и МФЦ. Кадр из видео © "Промобот"
В Перми создали похожего на человека робота, который будет работать в ТЦ и МФЦ. Видео © "Промобот"
Российская компания "Промобот" представила человекоподобного робота, который будет работать в ТЦ и МФЦ. Он может двигать руками и даже поддерживать разговор, пишет "Газета.ru" со ссылкой на разработчика.
Созданные в Перми Robo-C-2 станут настоящими помощниками в торговых центрах, центрах госуслуг, а также в музеях. По словам директора по развитию компании Олега Кивокурцева, руки робота способны выдержать нагрузку до одного килограмма. Он может ими указать направление, взять какой-либо предмет и даже пожать руку собеседнику в ответ. Для этого есть три специальных режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде пользователей и движения по команде разработчика.
Внешне робот очень похож на человека. Как уточняется, для Robo-C-2 задействована новая технология изготовления силиконовой кожи и новые гиперреалистичные глаза. Кроме того, он может ярко выражать свои эмоции. В этом помогает большой диапазон регулирования микромимики.
А ранее учёные создали робота, способного определять вооружённых людей в школах. Он англо- и испаноязычный. Первый прототип уже почти готов к работе в старшей школе округа Кливленд в Штатах.
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