Созданных в Перми человекоподобных роботов пристроят на работу в МФЦ

В Перми создали похожего на человека робота, который будет работать в ТЦ и МФЦ. Видео © "Промобот"

Российская компания "Промобот" представила человекоподобного робота, который будет работать в ТЦ и МФЦ. Он может двигать руками и даже поддерживать разговор, пишет "Газета.ru" со ссылкой на разработчика.

Созданные в Перми Robo-C-2 станут настоящими помощниками в торговых центрах, центрах госуслуг, а также в музеях. По словам директора по развитию компании Олега Кивокурцева, руки робота способны выдержать нагрузку до одного килограмма. Он может ими указать направление, взять какой-либо предмет и даже пожать руку собеседнику в ответ. Для этого есть три специальных режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде пользователей и движения по команде разработчика.

Внешне робот очень похож на человека. Как уточняется, для Robo-C-2 задействована новая технология изготовления силиконовой кожи и новые гиперреалистичные глаза. Кроме того, он может ярко выражать свои эмоции. В этом помогает большой диапазон регулирования микромимики.