Нападающий "Локомотива" Лисакович перешёл в "Рубин"
В 2020 году он стал игроком железнодорожников, проведя за москвичей более 50 матчей.
Виталий Лисакович. Фото © ТАСС / Олег Бухарев
Казанский "Рубин" объявил о переходе 23-летнего белорусского нападающего "Локомотива" Виталия Лисаковича.
Контракт с форвардом рассчитан на три с половиной года. Добавим, что в составе "Локомотива" он провёл 53 матча, в которых забил пять голов.
Ранее с "Рубином" попрощался форвард Джордже Деспотович, который осенью был выведен из заявки казанской команды.
Комментариев: 0