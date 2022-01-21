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Нападающий "Локомотива" Лисакович перешёл в "Рубин"

В 2020 году он стал игроком железнодорожников, проведя за москвичей более 50 матчей.

21 января, 16:23
<p>Виталий Лисакович. Фото © ТАСС / Олег Бухарев</p>

Виталий Лисакович. Фото © ТАСС / Олег Бухарев

Казанский "Рубин" объявил о переходе 23-летнего белорусского нападающего "Локомотива" Виталия Лисаковича.

Контракт с форвардом рассчитан на три с половиной года. Добавим, что в составе "Локомотива" он провёл 53 матча, в которых забил пять голов.

Форвард "Рубина" Деспотович попрощался с командой

Форвард "Рубина" Деспотович попрощался с командой

Ранее с "Рубином" попрощался форвард Джордже Деспотович, который осенью был выведен из заявки казанской команды.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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