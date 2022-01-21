Умер американский комик Луи Андерсон, известный по мультсериалу "Жизнь с Луи"

В возрасте 68 лет от онкологии умер американский комик Луи Андерсон, известный как один из создателей мультсериала "Жизнь с Луи". Об этом сообщает издание TMZ.

По данным портала, артист боролся с раком крови. В последнее время он находился на лечении в больнице Лас-Вегаса.

Родился Луи в американском городе Сент-Пол (Миннесота) десятым ребёнком в семье из 11 детей. В Соединённых Штатах был популярным комиком и снимался в различных телепроектах. Российскому зрителю известен по мультсериалу "Жизнь с Луи", выпуском которого руководил. Мультик был основан на детских воспоминаниях Андерсона о жизни с родителями в юности.