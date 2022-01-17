Что скрывает улыбка Джима Керри: 5 фраз комика, которые проливают свет на его тайную жизнь Сегодня легендарному актёру 60 лет. И все эти годы настоящий он скрывается за ярким образом 17 января, 12:24 Фото © Getty Images/Rich Fury/WireImage

"Народ не любит несчастных, пусть уж лучше смеётся над маской"

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Джим Керри известен прежде всего по фильмам "Маска", "Эйс Вентура", "Тупой, ещё тупее" и другим комедиям. Однако Керри смешной только на камеру. У Керри несчастливая личная жизнь. Он часто разводился. Его последняя возлюбленная покончила с собой, что ввергло Джима в депрессию. И депрессия — его постоянный спутник. Первую он пережил в 19 лет, и она длилась два года. С тех пор болезнь возвращается практически каждые пару лет.

"Если вы откажетесь от своей мечты, то что останется?"

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Это чистая правда — вся жизнь Джима Керри доказывает, что целеустремлённость может вывести из любого болота. Джим родился в бедной канадской семье. А когда он был в 9-м классе, его отца выгнали с работы. Семья вынуждена была переехать в маленький городок. Одно время они жили в машине. А Джим устроился мыть туалеты. Но парень мечтал быть комиком и с 14 лет выступал в клубах со стендапами. Там его освистывали. Первое признание пришло к нему лишь в 19 лет. И хоть до всемирной славы было далеко, Джим не сдался.

"Я думаю, то, что я делаю людей счастливыми, заслуживает уважения, — в ответ я хочу уединения"

Джим Керри с коллегами во время съемок шоу Грэма Нортона в телецентре BBC Studioworks. Фото © Getty Images/Isabel Infantes/PA Images

Джим Керри — закрытый человек. Одна из его девушек рассказывала, что он приходил с роскошного приёма с лучезарной улыбкой, а затем ложился в угол и всю ночь плакал. Актёр признался, что со школьного возраста сидел на антидепрессантах. После съёмок и концертов он часто на взводе. Поэтому семейная жизнь не складывалась: и если первый брак длился 8 лет, то второй лишь 10 месяцев. После этого 25 лет Джим Керри не вступает в официальные отношения. Он играет в кино, рисует картины, занимается скульптурой, иногда ходит на свидания. Но жить предпочитает в одиночестве.

"Если у вас есть талант, он защитит вас"

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Болезненная ранимость сочеталась в Джиме с железной верой в предназначение и талант. В 1983 году, когда он был лишь одним из многих стендаперов, Керри выписал себе чек на 10 миллионов долларов. Таких денег у него не было. Но он обещал отцу, что обналичит чек через 10 лет. И сделал это, правда, чуть позже. В 1995 году за главную роль в продолжении "Эйс Вентуры" Керри получает первый звёздный гонорар — 15 миллионов. Но к этому времени и мать, и отец актёра уже несколько лет в могиле и некому похвастаться. Впрочем, тот чек актёр хранит до сих пор — на удачу.

"Отчаяние — это толчок к изучению или созданию чего-то нового. Если у вас не бывает периодов отчаяния — вы не развиваетесь"

© «Вечное сияние чистого разума» реж. Мишель Гондри, сценаристы

Чарли Кауфман, Мишель Гондри, Пьер Бисмут / kinopoisk.ru

Это утверждение Джим Керри доказывает жизнью и карьерой. Он использует злоключения и тяжёлые переживания как топливо для сильных драматических ролей. Печаль и депрессия помогли ему идеально сыграть в таких фильмах, как "Вечное сияние чистого разума" или "Шоу Трумена". Или же воплотить полный трагизма и во многом автобиографический образ в сериале Мишеля Гондри "Шучу!" — там бывает совсем не до смеха. Будем надеяться, что баланс смешного и грустного позволит Джиму Керри и дальше радовать зрителей своими ролями.

Авторы Артур Матвеев