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Кассис заявил о готовности Швейцарии снова принять у себя саммит России и США

По словам президента, страна готова "содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в нём".

21 января, 16:43
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/ignaziocassis?__cft__%5B0%5D=AZVo5tcpO8TqSRETopvbum_l9LKhY99HoVBhuFyxwovuktxA3oLPTAQLaAS4f43l9IoI7ufQ82-ilYh32r6hfvKsdLWWU7WmpaaYubm9BifDM0EKFDWvm6rIbK010me3DIHGEu82LoBSEmHj93YcN-F1qze_OISeb5QvJw3Q7Zul6MQVrJ12fHTAsJPYxPAUumM&__tn__=-UC,P-R" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ignazio Cassis</a></p>

Фото © Facebook / Ignazio Cassis

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна готова вновь принять у себя саммит России и Соединённых Штатов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Женеве, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

"Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире", — сказал Кассис.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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