Кассис заявил о готовности Швейцарии снова принять у себя саммит России и США

Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна готова вновь принять у себя саммит России и Соединённых Штатов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Женеве, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.

"Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире", — сказал Кассис.