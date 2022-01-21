Кассис заявил о готовности Швейцарии снова принять у себя саммит России и США
По словам президента, страна готова "содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в нём".
Фото © Facebook / Ignazio Cassis
Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна готова вновь принять у себя саммит России и Соединённых Штатов. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Женеве, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС.
"Швейцария всегда готова принимать у себя диалог между этими державами, чтобы содействовать решениям, которые нацелены на мир и безопасность в мире", — сказал Кассис.
В пятницу, 21 января, в Женеве состоялась встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Переговоры дипломатов длились полтора часа. Глава российского МИД заверил, что встреча продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком.
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