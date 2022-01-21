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Эстония поставит Украине противотанковые ракетные комплексы Javelin

Латвия и Литва в свою очередь также заявили, что готовы предоставить Незалежной зенитные ракетные комплексы Stinger.

21 января, 16:57
<p>Фото © Wikimedia </p>

Фото © Wikimedia

Министерство обороны Эстонии заявило о намерении предоставить Украине противотанковые ракеты Javelin, об этом сообщается в сообщении в твиттере Минобороны балтийской республики.

"Эстония, Латвия и Литва предоставят дополнительную оборонную помощь, чтобы укрепить способность Украины защищать себя. Эстония предоставит противотанковые ракеты Javelin, Латвия и Литва предоставят зенитные ракетные комплексы Stinger", — говорится в посте.

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Ранее сообщалось, что США позволили Прибалтике передать Украине комплексы Javelin и Stinger. По данным Reuters, три государства также отправляли соответствующий запрос для поддержки Киева на фоне заявлений о подготовке России к вторжению. Кроме того, для "сдерживания" РФ в случае вооружённого конфликта Британия планирует дополнительно направить военных в соседние с Украиной Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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