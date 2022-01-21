"Хотели насильственно привести": Беременная учительница из Уфы допустила, что родит прямо в суде
Самира стала фигуранткой дела об избиении учеников, и прокурор требует её личного участия в процессе, несмотря на скорые роды.
Кадр из видео © Telegram-канал / SHOT
Беременная учительница из Уфы допустила, что родит прямо в суде. Видео © Telegram-канал / SHOT
Уфимскую учительницу физкультуры для младших классов Самиру Бадртдинову, обвиняемую в избиении учеников скакалкой, могут доставить в суд принудительно. Она рассказала телеграм-каналу SHOT, что переживает из-за своей беременности, ведь должна родить через пару недель. По словам Самиры, у неё на фоне этих разбирательств уже был выкидыш.
"И это всё продолжается уже больше года. До сих пор идут судебные у нас дела. У меня, получается, был выкидыш один в январе. Была беременна. На нервной почве, скорее всего. Потом я забеременела. Сейчас уже у меня последний месяц, меньше двух недель до родов", — рассказала Бадртдинова телеграм-каналу SHOT.
Недавно Самира не явилась на одно судебное заседание, хотя до этого ходила на все. Мировой суд, несмотря на её беременность, постановил в следующий раз доставить её принудительно. Женщина боится, что роды придётся принимать её адвокату во время заседания. Её правозащитник утверждает, что суд получил все документы с оценкой врача-специалиста. Юрист опирается на нормы ч. 6 ст. 113 УПК РФ, где говорится, что беременных принудительно доставлять в суд нельзя.
"Ей не рекомендовано участие в судебных процедурах. 11 января суд собирается, она не явилась, естественно, по указанным причинам. Вдруг ни с того ни с сего прокурор ставит вопрос: "А вот давайте привод, значит, организуем", — говорит адвокат Самиры Вадим Поспеев.
Ранее Лайф рассказывал, что в Днепре учительница младших классов весь учебный день пила алкоголь, затем избила двух девочек и чуть не упала ещё на одного ребёнка.
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