Захарова заявила, что США "запутались в ценностях"

США не всегда последовательны в декларации ценностей, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат раскритиковала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, а претензии НАТО — без участия представителей НАТО.

"А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?" — задала Захарова риторический вопрос у себя в телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что половину времени своих саммитов G7 обсуждает вопросы, которые не касаются стран – участниц "Большой семёрки".