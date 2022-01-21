Захарова заявила, что США "запутались в ценностях"
Представитель российского МИД обратила внимание на непоследовательность внешней политики западных стран.
Мария Захарова © ТАСС / МИД
США не всегда последовательны в декларации ценностей, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат раскритиковала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, а претензии НАТО — без участия представителей НАТО.
"А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?" — задала Захарова риторический вопрос у себя в телеграм-канале.
Дипломат обратила внимание на то, что половину времени своих саммитов G7 обсуждает вопросы, которые не касаются стран – участниц "Большой семёрки".
Как писал Лайф ранее, Захарова уличила НАТО в попытках узаконить применение силы в космосе. По словам Марии Захаровой, представленная альянсом новая стратегия обороны касается приоритетных задач и направлений работы в космическом пространстве.
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