НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Захарова заявила, что США "запутались в ценностях"

Представитель российского МИД обратила внимание на непоследовательность внешней политики западных стран.

21 января, 19:56
<p>Мария Захарова © ТАСС / МИД</p>

Мария Захарова © ТАСС / МИД

США не всегда последовательны в декларации ценностей, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат раскритиковала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что нельзя обсуждать ситуацию по Украине без Украины, а претензии НАТО — без участия представителей НАТО.

"А ситуацию в Белоруссии без Белоруссии можно? А венесуэльские деньги считать без венесуэльского правительства можно? А российский газ распределять по Европе без России можно?" задала Захарова риторический вопрос у себя в телеграм-канале.

Дипломат обратила внимание на то, что половину времени своих саммитов G7 обсуждает вопросы, которые не касаются стран – участниц "Большой семёрки".

Блинкен: НАТО продолжит использовать политику "открытых дверей" для новых стран

Блинкен: НАТО продолжит использовать политику "открытых дверей" для новых стран

Как писал Лайф ранее, Захарова уличила НАТО в попытках узаконить применение силы в космосе. По словам Марии Захаровой, представленная альянсом новая стратегия обороны касается приоритетных задач и направлений работы в космическом пространстве.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1