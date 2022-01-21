В Белоруссии совершил экстренную посадку вертолёт Ми-24

В Белоруссии военный вертолёт Ми-24 совершил экстренную посадку, экипаж не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны республики.

"В ходе выполнения плановых полётов экипажем вертолёта Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта", — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что экипаж принял решение совершить вынужденную посадку, это пришлось сделать на неподготовленной площадке. Лётчики не пострадали. Начато расследование.