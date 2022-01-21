В Белоруссии совершил экстренную посадку вертолёт Ми-24
По данным оборонного ведомства, лётчики не пострадали. Начато расследование инцидента.
Ми-24 © Минобороны Белоруссии
В Белоруссии военный вертолёт Ми-24 совершил экстренную посадку, экипаж не пострадал. Об этом сообщили в Минобороны республики.
"В ходе выполнения плановых полётов экипажем вертолёта Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта", — говорится в сообщении ведомства.
Там добавили, что экипаж принял решение совершить вынужденную посадку, это пришлось сделать на неподготовленной площадке. Лётчики не пострадали. Начато расследование.
Лайф рассказывал, что в прошлом году в Белоруссии разбился военный Як-130. По данным Минобороны, в ходе учебно-тренировочного полёта экипаж обнаружил техническую неисправность и пытался увести самолёт от населённого пункта.
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