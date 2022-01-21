Псаки подтвердила планы США передать Украине "афганские" вертолёты Ми-17

США действительно намереваются передать Украине вертолёты российского производства Ми-17, которые были куплены для передачи Афганистану, пока там не захватило власть движение "Талибан"*. Такую информацию СМИ подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы недавно уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолёты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает. Отчётливо видны действия в этом направлении", — сказала Псаки журналистам на брифинге в Белом доме.