Псаки подтвердила планы США передать Украине "афганские" вертолёты Ми-17
Они были предназначены для отправки в Кабул, однако летом прошлого года к власти там пришло движение "Талибан".
Ми-17 © ТАСС / Zuma
США действительно намереваются передать Украине вертолёты российского производства Ми-17, которые были куплены для передачи Афганистану, пока там не захватило власть движение "Талибан"*. Такую информацию СМИ подтвердила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Мы недавно уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолёты Ми-17. Так что я бы не сказала, что президент выжидает. Отчётливо видны действия в этом направлении", — сказала Псаки журналистам на брифинге в Белом доме.
Как рассказывал Лайф, о том, что США рассматривают возможности отправки Ми-17 Украине, в конце ноября сообщал телеканал CNN. Также упоминались ракетные комплексы "Джавелин", миномёты, переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер".
* Организация, запрещённая ООН.
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