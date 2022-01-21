Леонида Куравлёва выписали из Коммунарки и перевели в хоспис

Советского и российского киноактёра, народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва выписали из больницы в Коммунарке и перевели в хоспис. Дело в том, что в ковидном госпитале звезде вылечили вирусно-бактериальную пневмонию, одновременно признав, что помочь более не в силах. Состоянию актёра был присвоен паллиативный статус.