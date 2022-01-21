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Леонида Куравлёва выписали из Коммунарки и перевели в хоспис

У артиста тяжело поражён головной мозг. Болезнь неизлечима, ему будут оказывать паллиативную помощь.

21 января, 18:45
<p>Фото ©<a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/2354/foto/713878/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a>ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Советского и российского киноактёра, народного артиста РСФСР Леонида Куравлёва выписали из больницы в Коммунарке и перевели в хоспис. Дело в том, что в ковидном госпитале звезде вылечили вирусно-бактериальную пневмонию, одновременно признав, что помочь более не в силах. Состоянию актёра был присвоен паллиативный статус.

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Как сообщает kp.ru, вердикт неврологов, осмотревших Леонида Куравлёва, оказался печален. Речь идёт о тяжёлом поражении головного мозга. В любом случае в хосписе любимый миллионами россиян артист будет находиться под наблюдением врача паллиативной помощи.

Как сообщал Лайф ранее, 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких. О том, что Леонида Куравлёва доставили в реанимацию с подозрением на коронавирус, стало известно 10 января. Позже сын актёра сообщил, что тесты отца на ковид дали отрицательный результат. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшилось, и 12 января ему сделали операцию на желудке. Куравлёв находился под личным контролем главного врача Коммунарки Дениса Проценко.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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