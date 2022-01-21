В НАТО сочли неприемлемым требование Москвы о выводе сил из Болгарии и Румынии
Аналогичную позицию высказали и в Софии. Президент Румен Радев отметил, что в республике нет постоянно базирующихся союзнических контингентов и военной техники альянса.
Военные учения НАТО. Фото © Getty Images / Sean Gallup
Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала неприемлемым требование России о выводе сил альянса с румынской и болгарской территорий. Её слова передаёт агентство AFP.
"Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять", — заявила Лунгеску.
Аналогичную позицию высказал и президент Болгарии Румен Радев. Он счёл требование Москвы "беспредметным" и отметил, что в республике нет постоянно базирующихся союзнических контингентов и военной техники альянса.
"Суверенное решение о таком постоянном присутствии или временном размещении принадлежит Болгарии в соответствии с нашими союзническими обязательствами. Наша страна ни от кого не приемлет ультиматумов", — цитирует Радева его пресс-служба.
Ранее Лайф сообщал, что Россия в качестве гарантий безопасности потребовала вывести натовских военных из Болгарии и Румынии. В МИД РФ пояснили, что эти государства не являлись членами альянса по состоянию на 1997 год.
10 января в Женеве прошли консультации Москвы и Вашингтона, а 12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Стороны обсуждали гарантии безопасности, предложенные ранее Москвой. Проект документа включает в себя такие позиции, как исключение дальнейшего расширения альянса на восток, отказ от использования территории третьих стран в случае подготовки или осуществления вооружённого нападения друг на друга, а также отказ от создания военных баз на территории стран, входивших в состав СССР и не являющихся членами НАТО.
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