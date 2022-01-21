В НАТО сочли неприемлемым требование Москвы о выводе сил из Болгарии и Румынии

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску назвала неприемлемым требование России о выводе сил альянса с румынской и болгарской территорий. Её слова передаёт агентство AFP.

"Требования России разделят членов НАТО на первый и второй сорт, чего мы не можем принять", — заявила Лунгеску.

Аналогичную позицию высказал и президент Болгарии Румен Радев. Он счёл требование Москвы "беспредметным" и отметил, что в республике нет постоянно базирующихся союзнических контингентов и военной техники альянса.

"Суверенное решение о таком постоянном присутствии или временном размещении принадлежит Болгарии в соответствии с нашими союзническими обязательствами. Наша страна ни от кого не приемлет ультиматумов", — цитирует Радева его пресс-служба.