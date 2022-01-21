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Экс-глава ЦРУ Гейтс признал увеличение влияния России в мире на фоне провалов США

По мнению бывшего главы Пентагона, российские власти умело действовали последние годы, однако ситуация на границе с Украиной рискует обернуться неприятностями для Москвы.

21 января, 18:32
<p>Роберт Гейтс © <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates#/media/File:DIG13834-047.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Jay Godwin</p>

Роберт Гейтс © Wikipedia / Jay Godwin

Провалы США на Ближнем Востоке и внутренние разногласия способствовали увеличению влияния России и Китая на мировой арене. Об этом заявил бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс.

В качестве причин он также перечислил почти парализованный Конгресс США, очевидный уход c Ближнего Востока и в более широком плане — отказ от 60-летней глобальной лидерской роли, а также "позорное бегство из Афганистана".

"Всё это привело к тому, что многие страны сделали свой выбор и начали развивать тесные экономические и политические связи и отношения в области безопасности с Россией и Китаем", — написал он в статье для газеты Financial Times.

Рябков — западным журналистам: Россия не боится никого, в том числе США

Рябков — западным журналистам: Россия не боится никого, в том числе США

Гейтс также заметил, что российские власти умело действовали последние годы, однако ситуация на границе РФ и Украины рискует обернуться неприятностями для Москвы. Он считает, что политика РФ ещё больше настроила украинцев против России и сблизила власти Киева с Западом.

А ранее издание The Economist заявило, что мир находится в шаге от войны США и Китая. Последний смертельный инцидент между великими державами, случившийся более 20 лет назад, удалось урегулировать, однако сейчас провернуть такую же историю будет крайне сложно, уверены журналисты.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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