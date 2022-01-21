Экс-глава ЦРУ Гейтс признал увеличение влияния России в мире на фоне провалов США
По мнению бывшего главы Пентагона, российские власти умело действовали последние годы, однако ситуация на границе с Украиной рискует обернуться неприятностями для Москвы.
Роберт Гейтс © Wikipedia / Jay Godwin
Провалы США на Ближнем Востоке и внутренние разногласия способствовали увеличению влияния России и Китая на мировой арене. Об этом заявил бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс.
В качестве причин он также перечислил почти парализованный Конгресс США, очевидный уход c Ближнего Востока и в более широком плане — отказ от 60-летней глобальной лидерской роли, а также "позорное бегство из Афганистана".
"Всё это привело к тому, что многие страны сделали свой выбор и начали развивать тесные экономические и политические связи и отношения в области безопасности с Россией и Китаем", — написал он в статье для газеты Financial Times.
Гейтс также заметил, что российские власти умело действовали последние годы, однако ситуация на границе РФ и Украины рискует обернуться неприятностями для Москвы. Он считает, что политика РФ ещё больше настроила украинцев против России и сблизила власти Киева с Западом.
А ранее издание The Economist заявило, что мир находится в шаге от войны США и Китая. Последний смертельный инцидент между великими державами, случившийся более 20 лет назад, удалось урегулировать, однако сейчас провернуть такую же историю будет крайне сложно, уверены журналисты.
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