Экс-глава ЦРУ Гейтс признал увеличение влияния России в мире на фоне провалов США

Провалы США на Ближнем Востоке и внутренние разногласия способствовали увеличению влияния России и Китая на мировой арене. Об этом заявил бывший директор ЦРУ и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс.

В качестве причин он также перечислил почти парализованный Конгресс США, очевидный уход c Ближнего Востока и в более широком плане — отказ от 60-летней глобальной лидерской роли, а также "позорное бегство из Афганистана".

"Всё это привело к тому, что многие страны сделали свой выбор и начали развивать тесные экономические и политические связи и отношения в области безопасности с Россией и Китаем", — написал он в статье для газеты Financial Times.

Гейтс также заметил, что российские власти умело действовали последние годы, однако ситуация на границе РФ и Украины рискует обернуться неприятностями для Москвы. Он считает, что политика РФ ещё больше настроила украинцев против России и сблизила власти Киева с Западом.