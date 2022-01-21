Канцлер Германии призвал сделать всё, чтобы избежать военной эскалации на Украине
По словам Шольца, ФРГ договорилась с Францией об активизации переговорного процесса вместе с Россией и Незалежной.
Олаф Шольц © Instagram / olafscholz
Необходимо сделать всё, чтобы избежать военной эскалации вокруг Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
"Нужно сделать всё необходимое, чтобы предотвратить военную агрессию. Очень важно, что есть разные переговорные форматы", — сказал политик на пресс-конференции.
Шольц заметил, что Германия договорилась с Францией об активизации переговорного процесса вместе с Россией и Украиной. При этом глава правительства признал, что ситуация вокруг Незалежной "очень серьёзная", а агрессия будет иметь высокую цену.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не против участия США в мирном урегулировании на Украине. Дипломат также заметил, что Германия и Франция вряд ли хотели бы разрушать "нормандский формат" подключением к нему Америки.
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