Канцлер Германии призвал сделать всё, чтобы избежать военной эскалации на Украине

Необходимо сделать всё, чтобы избежать военной эскалации вокруг Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Нужно сделать всё необходимое, чтобы предотвратить военную агрессию. Очень важно, что есть разные переговорные форматы", — сказал политик на пресс-конференции.

Шольц заметил, что Германия договорилась с Францией об активизации переговорного процесса вместе с Россией и Украиной. При этом глава правительства признал, что ситуация вокруг Незалежной "очень серьёзная", а агрессия будет иметь высокую цену.