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Псаки раскрыла, что США ответят на предложения России по гарантиям безопасности

Представить свои комментарии Вашингтон должен на следующей неделе, о чём договорились в Женеве Сергей Лавров и Энтони Блинкен.

21 января, 17:58
<p>Джен Псаки © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik</p>

Джен Псаки © ТАСС / AP Photo / Andrew Harnik

США в письменных ответах представят России идеи того, как обе стороны могут укрепить чувство безопасности друг друга. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы изложим в письменном виде серьёзную озабоченность, которую мы, союзники и партнёры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем", — сказала она на брифинге.

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По её словам, в рамках переговоров Вашингтона и Москвы обсуждаются повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями и укрепление доверия.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что предложит госсекретарю США Энтони Блинкену предать гласности ответ США по гарантиям безопасности. Дипломат заметил, что думал об этом уже на сегодняшней встрече, однако решил дождаться ответа американской стороны.

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Ранее Лайф рассказывал, что переговоры Лаврова и Блинкена в Женеве, состоявшиеся 21 января, продлились полтора часа. Глава МИД РФ заверил, что встреча продлилась ровно столько, сколько изначально и планировали стороны, заметив, что пунктуальность не может быть плохим знаком.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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