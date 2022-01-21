Псаки раскрыла, что США ответят на предложения России по гарантиям безопасности

США в письменных ответах представят России идеи того, как обе стороны могут укрепить чувство безопасности друг друга. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы изложим в письменном виде серьёзную озабоченность, которую мы, союзники и партнёры испытываем в связи с действиями России, а также идеи о том, как мы можем реально укрепить чувство безопасности друг друга в будущем", — сказала она на брифинге.

По её словам, в рамках переговоров Вашингтона и Москвы обсуждаются повышение прозрачности, снижение рисков, продвижение контроля над вооружениями и укрепление доверия.