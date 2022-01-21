Власти Грузии готовы обсуждать восстановление прямого авиасообщения с Россией
По словам спецпредставителя грузинского премьера Абашидзе, туристам из РФ никогда не угрожала опасность в стране, нет этого и сейчас.
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Власти Грузии готовы обсуждать вопрос о возобновлении авиасообщения с РФ, если этого захочет российская сторона. Об этом заявил спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе.
В комментарии ТАСС он напомнил, что вопрос неоднократно обсуждался, в частности во время последней встречи в пражском формате с главой Комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным.
"Если российская сторона заявит о готовности возобновить авиасообщение с Грузией, мы готовы начать обсуждать технические вопросы на уровне соответствующих ведомств и провести соответствующие встречи", — добавил Абашидзе.
Спецпредставитель напомнил, что полёты были прерваны по инициативе России, и назвал пандемию коронавируса единственным препятствием для их возобновления. Абашидзе также подчеркнул, что россиянам в Грузии никогда не угрожала опасность, сейчас им также ничего не грозит.
Напомним, что авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено в 2019 году после начавшихся в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами.
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